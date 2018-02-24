|Общество
|25.02.2018 15:18(Обновлено: 25.02.2018 15:43)
В Волгограде митинг памяти Бориса Немцова собрал около 50 человек
Митинг памяти Бориса Немцова состоялся в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". На площади у Царицынской оперы собралось около 50 волгоградцев, хотя заявка была подана на 500 участников. Люди держали в руках фотографии Немцова и плакаты с требованием найти заказчика его убийства. Организатором акции выступил Алексей Волков - координатор штаба Навального в Волгограде.
Мероприятие началось с минуты молчания, после чего Волков стал рассказывать присутствующем о своем знакомстве с Немцовым, каким он был человеком и политиком. Отметим, что ранее организаторы планировали провести перед митингом шествие по так называемому "малому" проспекту Ленина, но им отказали. Нарушать закон участники мероприятия не стали. Организаторы перед началом митинга предупредили участников, чтобы они воздержались от лозунгов и плакатов, не связанных с темой данной акции. Во время ее проведения был объявлен сбор средств на цветы, которые будут возложены 27 февраля на месте, где был убит политик. В Волгограде митинг продлился полчаса, после чего все мирно разошлись.
Акции памяти Бориса Немцова проходят сегодня во многих российских городах. Напомним, Немцова расстреляли в центре Москвы летом 2015 года. За его убийство осудили пятерых человек.
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|Экология
|25.02.2018 14:18
Природоохранные ведомства в Волгоградской области устанавливают источник загрязнения атмосферного воздуха в поселке Светлый Яр. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Росприроднадзора, в связи с многочисленными обращениями граждан, государственных и муниципальных органов региона о неудовлетворительном качестве атмосферного воздуха на территории поселка, в Светлоярском районе прошло комиссионное рейдовое обследование. Поручение провести проверку дал вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Участие в рейде приняли представители прокуратуры района, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, администрации Светлоярского района при аналитической поддержке специалистов лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. В результате были обследованы...
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|Общество
|25.02.2018 12:08
Штраф в размере 100 тысяч рублей должен выплатить департамент городского хозяйства администрации Волгограда за небезопасную дорогу в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление районного суда, установлено, что ведомством не приняты меры по своевременному устранению помех в дорожном движении, не соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения и имеется угроза безопасности дорожного движения. Согласно материалам дела, на всем протяжении автомобильной дороги выявлены огромные выбоины, трещины и просадки. Нет на этой улице, название которой не сообщается, дорожных знаков и ограждений, частично отсутствует разметка и тротуары для пешеходов и т.п. Суд пришел к выводу, что вина департамента городского...
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|Происшествия
|25.02.2018 10:26
Юный пешеход пострадал в результате ДТП в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожное происшествие произошло накануне возле дома № 101 по улице Базарова, вблизи отделения “Сбербанка”. 21-летний водитель “ВАЗ-21110” сбил 11-летнего школьника. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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|Общество
|25.02.2018 10:15
В Волгограде к ЧМ-2018 готовят выставки об истории отношений города и России со странами, чьи сборные сыграют в городе-герое в рамках турнира. Как рассказал ИА «Высота 102» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, речь идет о передвижных экспозициях, которые установят на территории около стадиона «Волгоград Арена», а также о выставочных залах волгоградских музеев. По словам Алексея Васина, со многими странами, представители которых приедут в Волгоград на матчи ЧМ-2018, и у России, и у города-героя – давние и дружеские связи, о которых, впрочем, мало что знают жители этих государств, особенно молодое поколение. Экспонаты, свидетельствующие о такой многолетней дружбе, хранятся, в частности,...
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|Выборы
|25.02.2018 09:15
В Красноармейском районе Волгограда снова обнаружили листовки, призывающие к бойкоту выборов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, печатную продукцию – листовки «Забастовка избирателей. Это не выборы – это обман» - нашли в одном из почтовых ящиков дома №20 по ул. 50 лет Октября. Комиссия ИКВО, рассмотрев текст листовки, увидела в нем признаки незаконной агитации. Так, говорится в документах облизбиркома, содержание печатной продукции формирует негативное отношение к кандидатам, а также говорит о возможных последствиях выборов. Кроме того, незаконными листовки признаны и в связи с тем, что в них не содержались данные о заказчиках печатной продукции и оплате их...
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|Происшествия
|25.02.2018 09:05
Пожар произошел в заброшенном гараже на Бульваре Победы,31 в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации экстренных служб, от огня пострадал мужчина 50 лет, который не имеет определенного места жительства. У него обожжено около 40 процентов тела.
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|Общество
|24.02.2018 20:20
Кошка по кличке Муха стала калекой по вине очень злых людей – ей выжгли глаз сигаретой и бросили умирать. У кого поднялась рука так по-зверски обойтись с двухмесячным котенком уже не узнать. Муха выжила благодаря сердобольным прохожим, которые отнесли ее в ближайшую ветеринарную клинику. Там котенка подлечили, дали имя и кров. С тех пор прошло три месяца. Сейчас Муха вжилась в роль медработника – она встречает четвероногих пациентов и их хозяев у входа, провожает в кабинет и внимательно следит за манипуляциями ветеринаров. Одним из тех, кого встретила одноглазая кошка в розовом ошейнике на пороге ветклиники был и...
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|Общество
|24.02.2018 16:49
Жители города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области пришли в изумление, увидев, как коммунальщики убирают свалку, которая долгое время портила жизнь горожанам. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, на улицу Лизы Чайкина 2/2 вдруг приехала спецтехника, которая и вывезла мусор. Правда, хотя горы из отходов и исчезли, однако территория в частном секторе еще не полностью очищена от последствий мусорной катастрофы. Жители надеются, что дело доведут до конца дворники. Напомним, о вопиющей ситуации ИА «Высота 102» сообщило в публикации «Доска позора»: Свалка под Волгоградом потрясает местных жителей своей жизнестойкостью».
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|Общество
|24.02.2018 15:01
Реализация идеи создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе может дать вторую жизнь аэродрому в Среднеахтубинском районе, где раньше располагался знаменитый на всю страну авиаклуб имени Хользунова. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Забеднов, этот проект был одобрен руководством российского ДОСААФ. Планируется создание совместного учреждения с участием ДОСААФ РФ, регионального отделения организации и администрации Волгоградской области. По словам Сергея Забеднова, уже достигнута договоренность о проведении работ на аэродроме, территорию которого в настоящее время делят ГАУ «Юный ястреб» и АНО «Ястреб». Сейчас государственное учреждение, напомним, оспаривает в суде...
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|Общество
|24.02.2018 14:38
В Волгограде закрыли несколько сайтов с предложениями о приобретении за плату справок 2-НДФЛ, подтверждающих получение гражданином определенного дохода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации обратился прокурор района. Указанная информация, по мнению надзорного ведомства, имеет противоправный характер, поскольку предоставляет возможность получения выплат и социальных льгот в нарушение действующего законодательства. Размещение такой информации вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно правомерности приобретения и использования поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, в данном случае – в сфере трудовых и налоговых отношений, что...
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|Астрахань
|24.02.2018 13:57
Власти Астраханской области выделят 1 миллион рублей и окажут помощь семье в доставке останков тела и организации похорон 25-летней Крискентии Алексеенко, погибшей в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». С таким поручением выступил губернатор Астраханской области Александр Жилкин», – сказал представитель администрации. Напомним, что самолёт Ан-148 направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли. В числе жертв и жительница Енотаевского района Крискентия Алексеенко.
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|Происшествия
|24.02.2018 12:32
Из-за смерти пассажирки экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет рейса “Москва-Астрахань”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили источники в УТ МВД ПФО. Известно, что борт приземлился в начале первого ночи. 89-летняя женщина умерла во время полета. Вскоре самолет продолжил полет. Материалы переданы в СУ СКР. Сейчас уточняются обстоятельства случившегося.
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|Общество
|24.02.2018 12:17
По последним данным, свыше 100 единиц спецтехники ведут борьбу с последствиями снегопада на улицах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на помощь коммунальным службам сегодня утром пришли машины из всех восьми районных муниципальных предприятий города. В районах областного центра особое внимание уделяется тротуарам. Днем синоптики прогнозируют в Волгограде продолжение снегопада. Тем не менее, первоочередная задача – это расчистка основных магистралей и маршрутов проезда общественного транспорта. В течение минувшей ночи на проезжей части города рассыпано почти 900 тонн песко-соляной смеси. Сейчас на отдельных дорогах, как пояснили в мэрии, наблюдается мешанина из снега и песка. Это промежуточный результат...
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|Выборы
|24.02.2018 11:44 (Обновлено: 24.02.2018 11:44)
Волгоградский облизбирком рассмотрел обращения руководителей нескольких ТИК с просьбой дать оценку номеру газеты «Волгоградская правда» на предмет наличия незаконной агитации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, в частности, соответствующие заявления была поданы руководством ТИК Волжского, Ольховского, Калачевского, Михайловского районов Волгоградской области, а также Краснооктябрьского района Волгограда. Комиссия, рассмотрев экземпляр газеты от 12 февраля, не нашла в нем признаков агитации за того или иного кандидата и признала, что в газете содержится лишь информация о праздновании 2 февраля в Волгограде, в том числе освещение визита президента России Владимира Путина, а также сообщение о...
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|Происшествия
|24.02.2018 10:37
В Суровикино продолжаются поиски тела пропавшего трое суток назад девятилетнего Андрея Гусева. Как стало известно ИА “Высота 102” из достоверных источников, накануне водолазы обследовали около полукилометра акватории реки Чир. Сегодня поисковые работы под водой продолжатся. Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Около десяти часов вечера его родные сообщили об исчезновении ребенка в полицию. Всю ночь стражи порядка искали мальчика. На следующий день к ним присоединились росгврдейцы и гражданские добровольцы. Всего в поисках было задействовано более 200 человек. Но в тот же день стало известно, что ребенок утонул. Как выяснили следователи, изучив записи камер наружного наблюдения, Андрей гулял со...
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