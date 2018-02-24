В Волгограде митинг памяти Бориса Немцова собрал около 50 человек









Митинг памяти Бориса Немцова состоялся в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". На площади у Царицынской оперы собралось около 50 волгоградцев, хотя заявка была подана на 500 участников. Люди держали в руках фотографии Немцова и плакаты с требованием найти заказчика его убийства. Организатором акции выступил Алексей Волков - координатор штаба Навального в Волгограде.













Мероприятие началось с минуты молчания, после чего Волков стал рассказывать присутствующем о своем знакомстве с Немцовым, каким он был человеком и политиком. Отметим, что ранее организаторы планировали провести перед митингом шествие по так называемому "малому" проспекту Ленина, но им отказали. Нарушать закон участники мероприятия не стали. Организаторы перед началом митинга предупредили участников, чтобы они воздержались от лозунгов и плакатов, не связанных с темой данной акции. Во время ее проведения был объявлен сбор средств на цветы, которые будут возложены 27 февраля на месте, где был убит политик. В Волгограде митинг продлился полчаса, после чего все мирно разошлись.

Акции памяти Бориса Немцова проходят сегодня во многих российских городах. Напомним, Немцова расстреляли в центре Москвы летом 2015 года. За его убийство осудили пятерых человек.







