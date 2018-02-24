Школьника сбила машина у здания банка в Волгоградской области

Кошка по кличке Муха стала калекой по вине очень злых людей – ей выжгли глаз сигаретой и бросили умирать. У кого поднялась рука так по-зверски обойтись с двухмесячным котенком уже не узнать. Муха выжила благодаря сердобольным прохожим, которые отнесли ее в ближайшую ветеринарную клинику. Там котенка подлечили, дали имя и кров. С тех пор прошло три месяца. Сейчас Муха вжилась в роль медработника – она встречает четвероногих пациентов и их хозяев у входа, провожает в кабинет и внимательно следит за манипуляциями ветеринаров. Одним из тех, кого встретила одноглазая кошка в розовом ошейнике на пороге ветклиники был и...