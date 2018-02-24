В Волгограде нашли еще одно печатное свидетельство бойкота выборов

В Красноармейском районе Волгограда снова обнаружили листовки, призывающие к бойкоту выборов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, печатную продукцию – листовки «Забастовка избирателей. Это не выборы – это обман» - нашли в одном из почтовых ящиков дома №20 по ул. 50 лет Октября. Комиссия ИКВО, рассмотрев текст листовки, увидела в нем признаки незаконной агитации. Так, говорится в документах облизбиркома, содержание печатной продукции формирует негативное отношение к кандидатам, а также говорит о возможных последствиях выборов. Кроме того, незаконными листовки признаны и в связи с тем, что в них не содержались данные о заказчиках печатной продукции и оплате их печати из предвыборных фондов кандидатов. Заявление с требованием найти изготовителей и распространителей листовок уже передано в правоохранительные органы.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о другом факте распространения листовок с призывами бойкота выборов. Печатная продукция следующего содержания – «2018 марта выборы без выбора» - была обнаружена также в одном из домов по ул. 50 лет Октября. Листовки также были признаны незаконными, правоохранителей попросили отреагировать.



