В Волгограде коммунальные службы нарастили силы для борьбы со снегопадом

По последним данным, свыше 100 единиц спецтехники ведут борьбу с последствиями снегопада на улицах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на помощь коммунальным службам сегодня утром пришли машины из всех восьми районных муниципальных предприятий города. В районах областного центра особое внимание уделяется тротуарам. Днем синоптики прогнозируют в Волгограде продолжение снегопада.

Тем не менее, первоочередная задача – это расчистка основных магистралей и маршрутов проезда общественного транспорта. В течение минувшей ночи на проезжей части города рассыпано почти 900 тонн песко-соляной смеси. Сейчас на отдельных дорогах, как пояснили в мэрии, наблюдается мешанина из снега и песка. Это промежуточный результат работы дорожных служб. Согласно технологии реагенты равномерно распределяются по заснеженной или обледенелой поверхности. После растапливания снега и наледи образуется снежная кашица, которую убирают комбинированные дорожные машины. Далее обработке подвергаются второстепенные дороги и дворовые проезды. Общественный транспорт ходит в обычном режиме благодаря активной расчистке дорог, а также низкой послепраздничной загруженности магистралей.

В связи с прогнозируемым снегопадом дорожно-коммунальные службы призывают водителей быть бдительными, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также не бросать машины вдоль обочины, чтобы не мешать качественной уборке.



