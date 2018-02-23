Волгоградский облизбирком разрешил членам УИК не быть почтальонами





Волгоградский облизбирком рассмотрел обращения руководителей нескольких ТИК с просьбой дать оценку номеру газеты «Волгоградская правда» на предмет наличия незаконной агитации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, в частности, соответствующие заявления была поданы руководством ТИК Волжского, Ольховского, Калачевского, Михайловского районов Волгоградской области, а также Краснооктябрьского района Волгограда. Комиссия, рассмотрев экземпляр газеты от 12 февраля, не нашла в нем признаков агитации за того или иного кандидата и признала, что в газете содержится лишь информация о праздновании 2 февраля в Волгограде, в том числе освещение визита президента России Владимира Путина, а также сообщение о проведении 18 марта областного референдума о времени. Вместе с тем, комиссия ИКВО отметила, что данный номер газеты может вызвать полемику на предмет агитационных действий в связи с публикацией информации о лице, зарегистрированном в качестве кандидата в президенты, который принимал участие в праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. Речь идет о Владимире Путине. Чтобы избежать дискуссий и подозрений, облизбирком рекомендовал участковым избирательным комиссиям не использовать данны номер газеты при информировании граждан о выборах.

Напомним, спецвыпуск «Волгоградской правды», вышедший 600-тысячным тиражом, где был опубликован фоторепортаж о праздновании 75-летия Победы в Сталинградской битве, разносили члены УМК во время поквартирного обхода граждан с целью информирования о предстоящих выборах президента РФ и проведении областного референдума по времени. Данный факт, в частности, вызвал возмущение волгоградских коммунистов, которые увидели в этом признаки агитации за одного из кандидатов в президенты.



