Два человека пострадали по вине пьяного лихача на севере Волгограда





Два человека пострадали в аварии в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось около девяти вечера на улице Героев Тулы. По имеющимся на данный момент сведениям, нетрезвый 35-летний водитель "Daewoo Nexia" не справился с управлением и врезался в "КАМАЗ" и "ВАЗ - 2115". В результате столкновения лихач и его 49-летний пассажир с травмами отправлены в больницу.

Отметим, что за сутки подразделениями ГИБДД задержаны четверо пьяных водителей. Всего выявлены 798 нарушений ПДД.