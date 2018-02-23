|Происшествия
|24.02.2018 09:18
Батарейки и пилку по металлу вместо смартфона нашел в посылке студент из Волгоградской области
Пару листов бумаги, четыре батарейки и пилку по металлу обнаружил студент
Михайловского профессионально-педагогического колледжа в посылке, где должен был лежать его новый смартфон. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне 21-летний молодой человек обратился с заявлением в полицию. По его словам, он заказал смартфон "SAMSUNG Galaxy S8+" через сервис “Юла”. Сделал предоплату в 500 рублей, а получая товар в отделении “Почты России”, доплатил еще 5 тысяч. Только позднее, вскрыв посылку, он обнаружил обман. По словам учащегося, сразу обратиться к правоохранителям не смог по личным обстоятельствам. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
|Астрахань
|24.02.2018 13:57
Власти Астраханской области выделят 1 миллион рублей и окажут помощь семье в доставке останков тела и организации похорон 25-летней Крискентии Алексеенко, погибшей в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». С таким поручением выступил губернатор Астраханской области Александр Жилкин», – сказал представитель администрации. Напомним, что самолёт Ан-148 направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли. В числе жертв и жительница Енотаевского района Крискентия Алексеенко.
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|Происшествия
|24.02.2018 12:32
Из-за смерти пассажирки экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет рейса “Москва-Астрахань”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили источники в УТ МВД ПФО. Известно, что борт приземлился в начале первого ночи. 89-летняя женщина умерла во время полета. Вскоре самолет продолжил полет. Материалы переданы в СУ СКР. Сейчас уточняются обстоятельства случившегося.
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|Общество
|24.02.2018 12:17
По последним данным, свыше 100 единиц спецтехники ведут борьбу с последствиями снегопада на улицах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на помощь коммунальным службам сегодня утром пришли машины из всех восьми районных муниципальных предприятий города. В районах областного центра особое внимание уделяется тротуарам. Днем синоптики прогнозируют в Волгограде продолжение снегопада. Тем не менее, первоочередная задача – это расчистка основных магистралей и маршрутов проезда общественного транспорта. В течение минувшей ночи на проезжей части города рассыпано почти 900 тонн песко-соляной смеси. Сейчас на отдельных дорогах, как пояснили в мэрии, наблюдается мешанина из снега и песка. Это промежуточный результат...
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|Выборы
|24.02.2018 11:44 (Обновлено: 24.02.2018 11:44)
Волгоградский облизбирком рассмотрел обращения руководителей нескольких ТИК с просьбой дать оценку номеру газеты «Волгоградская правда» на предмет наличия незаконной агитации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, в частности, соответствующие заявления была поданы руководством ТИК Волжского, Ольховского, Калачевского, Михайловского районов Волгоградской области, а также Краснооктябрьского района Волгограда. Комиссия, рассмотрев экземпляр газеты от 12 февраля, не нашла в нем признаков агитации за того или иного кандидата и признала, что в газете содержится лишь информация о праздновании 2 февраля в Волгограде, в том числе освещение визита президента России Владимира Путина, а также сообщение о...
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|Происшествия
|24.02.2018 10:37
В Суровикино продолжаются поиски тела пропавшего трое суток назад девятилетнего Андрея Гусева. Как стало известно ИА “Высота 102” из достоверных источников, накануне водолазы обследовали около полукилометра акватории реки Чир. Сегодня поисковые работы под водой продолжатся. Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Около десяти часов вечера его родные сообщили об исчезновении ребенка в полицию. Всю ночь стражи порядка искали мальчика. На следующий день к ним присоединились росгврдейцы и гражданские добровольцы. Всего в поисках было задействовано более 200 человек. Но в тот же день стало известно, что ребенок утонул. Как выяснили следователи, изучив записи камер наружного наблюдения, Андрей гулял со...
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|Происшествия
|24.02.2018 09:59
Два человека пострадали в аварии в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось около девяти вечера на улице Героев Тулы. По имеющимся на данный момент сведениям, нетрезвый 35-летний водитель "Daewoo Nexia" не справился с управлением и врезался в "КАМАЗ" и "ВАЗ - 2115". В результате столкновения лихач и его 49-летний пассажир с травмами отправлены в больницу. Отметим, что за сутки подразделениями ГИБДД задержаны четверо пьяных водителей. Всего выявлены 798 нарушений ПДД.
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|Происшествия
|24.02.2018 09:51
Смертью пострадавшего водителя закончилось ДТП, произошедшее в Дзержинском районе, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. По предварительным данным, авария произошла около 18 часов 15 минут напротив дома №76 по улице имени Землячки. 26-летний водитель грузовой "ГАЗели" не выдержал дистанцию и врезался в "Ладу Весту". При столкновении пострадал 66-летний водитель легкового авто. Как уточнили информагентству представители экстренных служб региона, мужчина был доставлен в БСМП №25 с диагнозом инфаркт и отек легких. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Он умер около 10 часов вечера.
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|Общество
|24.02.2018 08:07
Реализация идеи создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе может дать вторую жизнь аэродрому в Среднеахтубинском районе, где раньше располагался знаменитый на всю страну авиаклуб имени Хользунова. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Забеднов, этот проект был одобрен руководством российского ДОСААФ. Планируется создание совместного учреждения с участием ДОСААФ РФ, регионального отделения организации и администрации Волгоградской области. По словам Сергея Забеднова, уже достигнута договоренность о проведении работ на аэродроме, территорию которого в настоящее время делят ГАУ «Юный ястреб» и АНО «Ястреб». Сейчас государственное учреждение, напомним, оспаривает в суде...
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|Общество
|23.02.2018 21:01
Салют в честь 100-летия со дня образования Красной Армии и Дня защитника Отечества отгремел в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В праздничный вечер небо над городом-героем многоцветными узорами разукрасили залпы из салютной установки 2А85 в сопровождении батареи из 12 дивизионных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3,размещенных на нижней террасе набережной имени 62-й Армии. Артиллерийская батарея дала 30 залпов с 30-секундным интервалом. В пресс-службе ЮВО информагентству рассказали, что добиться разнообразных и красочных световых картин позволило специальное программное обеспечение салютной установки, благодаря которому и смоделирован весь сценарий салюта. Однако погода не дала в полной мере насладиться...
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|Общество
|23.02.2018 19:52
Сегодня в Москве, в выставочном комплексе "Патриот Экспо ", завершается Первый Всероссийский молодежный патриотический слет "Я - Юнармия", в котором принимают участие восемь представителей юнармейского движения из Волгограда и Ленинского района области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения Дмитрий Шунин, область представляют ребята из отрядов "Ветер" Ленинского района и "Честь имею" из Волгограда. По словам Шунина, участников форума приветствовал в видеообращении президент России Владимир Путин, а сам форум открыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он поздравил участников форума с Днем защитника Отечества и пожелал юнармейцам успехов, удачи и добра. Выступая перед 8-тысячным отрядом...
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|Общество
|23.02.2018 16:23
Октябрьский районный суд прекратил административное дело о побоях, возбужденное в прошлом году в отношении приемной матери четверых детей Марины Кирьяновой, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление. Ранее, напомним, районный суд признал женщину виновной в избиении мальчика ремнем, но апелляционная инстанция Волгоградского областного суда это решение отменила из-за многочисленных процессуальных ошибок и противоречий в показаниях и материалах дела. Оно было направлено на новое рассмотрение в районный суд. Об этом «Высота 102» рассказывала в материале «В Волгоградской области пересмотрят нашумевшее «дело о побоях» ребенка в приемной семье». Органы опеки, напомним, летом 2017 года из-за небольшого синяка на теле одного...
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|Экономика
|23.02.2018 13:48
ПАО «Сбербанк» предоставит администрации Волгограда кредит на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подведены итоги электронных аукционов на оказание услуг по привлечению кредитных средств для погашения дефицита бюджета Волгограда и муниципальных долговых обязательств. В «соревновании» за право предоставить муниципальному образованию заем участвовали и другие банки. Но Сбербанк победил во всех аукционах благодаря самой низкой стоимости обслуживания кредита. В результате бюджет города заплатит за крупный заем вместо миллиарда рублей на несколько десятков миллионов меньше. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на 1 февраля 2018 года госдолг региона составил около 54,8...
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|Общество
|23.02.2018 12:57
Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который обвинялся в умышленном повреждении автомобиля своей знакомой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, такое решение принято в связи с примирением сторон. По материалам дела, волгоградец забрался на капот автомобиля "KIA Ceed", а затем стал прыгать по нему. В результате машине был нанесен ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Это произошло поздно ночью на улице Советской в Центральном районе Волгограда. Мужчина свою вину не отрицал. На суде стороны заявили о желании примириться. Их ходатайства были удовлетворены, а производство по уголовному делу прекращено.
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|Общество
|23.02.2018 11:01
Сегодня в День защитника Отечества в центре Волгограда прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов, погибших при защите Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы администрации региона, участие в мероприятии приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, жители и гости города, депутаты Волгоградской областной и городской дум, активисты движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» — всего более 100 человек. Памятные мероприятия сегодня проходят во всех районах области. В этом году государственный праздник, который ежегодно отмечается в России,...
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|Общество
|23.02.2018 10:03
Сегодня исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая за свой век стала сначала Советской, а потом Российской. Первые красноармейцы начали массово записываться в новые отряды 23 февраля 1918 года. В наши дни 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 30 лет назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло самое крупное сражение второй мировой войны - Сталинградская битва, 23 февраля - один из важнейших праздников. В регионе сложилась традиция накануне Дня защитника Отечества проводить полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа....
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24 февраля 13:57
24 февраля 09:18
Батарейки и пилку по металлу вместо смартфона нашел в посылке студент из Волгоградской области
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