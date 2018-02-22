В вековой юбилей Красной Армии небо над Волгоградом раскрасил праздничный салют









Салют в честь 100-летия со дня образования Красной Армии и Дня защитника Отечества отгремел в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В праздничный вечер небо над городом-героем многоцветными узорами разукрасили залпы из салютной установки 2А85 в сопровождении батареи из 12 дивизионных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3,размещенных на нижней террасе набережной имени 62-й Армии. Артиллерийская батарея дала 30 залпов с 30-секундным интервалом.













В пресс-службе ЮВО информагентству рассказали, что добиться разнообразных и красочных световых картин позволило специальное программное обеспечение салютной установки, благодаря которому и смоделирован весь сценарий салюта. Однако погода не дала в полной мере насладиться 15-минутным красочным представлением. Несмотря на снегопад и плохую видимость, посмотреть на салют пришли несколько сотен волгоградцев, многие были с детьми.