|Общество
|23.02.2018 21:01
В вековой юбилей Красной Армии небо над Волгоградом раскрасил праздничный салют
Салют в честь 100-летия со дня образования Красной Армии и Дня защитника Отечества отгремел в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В праздничный вечер небо над городом-героем многоцветными узорами разукрасили залпы из салютной установки 2А85 в сопровождении батареи из 12 дивизионных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3,размещенных на нижней террасе набережной имени 62-й Армии. Артиллерийская батарея дала 30 залпов с 30-секундным интервалом.
В пресс-службе ЮВО информагентству рассказали, что добиться разнообразных и красочных световых картин позволило специальное программное обеспечение салютной установки, благодаря которому и смоделирован весь сценарий салюта. Однако погода не дала в полной мере насладиться 15-минутным красочным представлением. Несмотря на снегопад и плохую видимость, посмотреть на салют пришли несколько сотен волгоградцев, многие были с детьми.
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Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда представляет собой сегодня экстремальный для жизни тотальный каток и ледяное месиво из ям,...
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
|Общество
|23.02.2018 19:52
Сегодня в Москве, в выставочном комплексе "Патриот Экспо ", завершается Первый Всероссийский молодежный патриотический слет "Я - Юнармия", в котором принимают участие восемь представителей юнармейского движения из Волгограда и Ленинского района области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения Дмитрий Шунин, область представляют ребята из отрядов "Ветер" Ленинского района и "Честь имею" из Волгограда. По словам Шунина, участников форума приветствовал в видеообращении президент России Владимир Путин, а сам форум открыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он поздравил участников форума с Днем защитника Отечества и пожелал юнармейцам успехов, удачи и добра. Выступая перед 8-тысячным отрядом...
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|Общество
|23.02.2018 16:23
Октябрьский районный суд прекратил административное дело о побоях, возбужденное в прошлом году в отношении приемной матери четверых детей Марины Кирьяновой, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление. Ранее, напомним, районный суд признал женщину виновной в избиении мальчика ремнем, но апелляционная инстанция Волгоградского областного суда это решение отменила из-за многочисленных процессуальных ошибок и противоречий в показаниях и материалах дела. Оно было направлено на новое рассмотрение в районный суд. Об этом «Высота 102» рассказывала в материале «В Волгоградской области пересмотрят нашумевшее «дело о побоях» ребенка в приемной семье». Органы опеки, напомним, летом 2017 года из-за небольшого синяка на теле одного...
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|Экономика
|23.02.2018 13:48
ПАО «Сбербанк» предоставит администрации Волгограда кредит на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подведены итоги электронных аукционов на оказание услуг по привлечению кредитных средств для погашения дефицита бюджета Волгограда и муниципальных долговых обязательств. В «соревновании» за право предоставить муниципальному образованию заем участвовали и другие банки. Но Сбербанк победил во всех аукционах благодаря самой низкой стоимости обслуживания кредита. В результате бюджет города заплатит за крупный заем вместо миллиарда рублей на несколько десятков миллионов меньше. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на 1 февраля 2018 года госдолг региона составил около 54,8...
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|Общество
|23.02.2018 12:57
Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который обвинялся в умышленном повреждении автомобиля своей знакомой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, такое решение принято в связи с примирением сторон. По материалам дела, волгоградец забрался на капот автомобиля "KIA Ceed", а затем стал прыгать по нему. В результате машине был нанесен ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Это произошло поздно ночью на улице Советской в Центральном районе Волгограда. Мужчина свою вину не отрицал. На суде стороны заявили о желании примириться. Их ходатайства были удовлетворены, а производство по уголовному делу прекращено.
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|Общество
|23.02.2018 11:01
Сегодня в День защитника Отечества в центре Волгограда прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов, погибших при защите Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы администрации региона, участие в мероприятии приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, жители и гости города, депутаты Волгоградской областной и городской дум, активисты движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» — всего более 100 человек. Памятные мероприятия сегодня проходят во всех районах области. В этом году государственный праздник, который ежегодно отмечается в России,...
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|Общество
|23.02.2018 10:03
Сегодня исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая за свой век стала сначала Советской, а потом Российской. Первые красноармейцы начали массово записываться в новые отряды 23 февраля 1918 года. В наши дни 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 30 лет назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло самое крупное сражение второй мировой войны - Сталинградская битва, 23 февраля - один из важнейших праздников. В регионе сложилась традиция накануне Дня защитника Отечества проводить полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа....
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|Происшествия
|23.02.2018 09:55
Один человек пострадал в ДТП в Иловлинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это случилось накануне около пяти часов вечера на одной из грунтовых дорог. 35-летний водитель “Нивы” сбил 27-летнюю женщину, идущую по дороге. И скрылся с места происшествия. Пострадавшая с травмами госпитализирована. Водитель вскоре был найден.
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|Общество
|23.02.2018 09:44
Приятный сюрприз ожидает сегодня мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на АЗС «Роснефти». Участники программы лояльности компании, получают при покупке 23 дополнительных балла к базовому зачислению. Кроме того, участники программы» «BP Club» АЗК BP также получают дополнительные бонусы. Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» получат еще и перчатки, без которых никак не обойтись настоящему мужчине при обслуживании своего авто, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Акция проходит 23 февраля на всех АЗС компании от Владивостока до Калининграда. Николай: «У меня...
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|Происшествия
|23.02.2018 09:11
Для 30 жителей дома №12 по улице Удмуртской Красноармейского района День защитника Отечества начался с неприятного ночного инцидента. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, из-за неосторожного курения пенсионерки в ее однокомнатной квартире в 3 часа ночи вспыхнул пожар. Пламенем было охвачено 10 квадратных метров жилплощади. Сама хозяйка с отравлением продуктами горения была госпитализирована, 30 жильцов подъезда на время ликвидации возгорания (около 40 минут) пришлось эвакуировать.
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|Общество
|23.02.2018 09:04
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: День защитника Отечества - праздник мужской доблести
Сегодня хочу от всей души поздравить своих земляков, тех, кто носит погоны, и тех, кто вышел на заслуженный отдых - ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воинов Российской Армии и Военно-Морского флота, - с поистине замечательным мужским праздником – Днем защитника Отечества, со 100-летием Красной Армии. Дорогие друзья, убежден, что в каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, которые верой и правдой служили нашей Родине на протяжении всей ее легендарной истории, и эту веру передали будущим поколениям. Свидетельством тому являются боевые действия в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии...
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|Общество
|22.02.2018 22:52
Государственную поддержку в 2018 году будут получать 180 средств массовой информации, сообщает ИА «Высота 102» . Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Фонд поддержки независимых и региональных СМИ ОНФ «Правда и справедливость» приводит слова Леонида Левина на заседании экспертного совета Роспечати: «470 млн руб. будет направлено региональным газетам и журналам, что составляет 80% от общей суммы в 540 млн, выделенных Роспечати. Первые гранты из этих средств мы распределили сегодня. По инициативе, выдвинутой на Медиафоруме ОНФ и одобренной президентом РФ Владимиром Путиным, был законодательно решен вопрос об отмене...
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|Аналитика
|22.02.2018 20:08
«Высота 102 ТВ»: Губернатор и другие бравые мужчины Волгоградской области снова отметили 23 февраля в поле
Смотрите сегодня в программе: накануне Дня защитника Отечества на полигоне Прудбой прошли традиционные полевые сборы. За профессионализм: журналистов волгоградских СМИ поблагодарили за информационное обеспечение освещения мероприятий в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Все на выборы президента: жители Волгограда ответили на вопросы ИА «Высота 102» о своих предпочтениях и гражданской позиции. Первым делом самолеты: ДОСААФ одобрил проект создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра подготовки граждан к военной службе. Для пацанов от девчат: Волгоград присоединился к всероссийской акции поздравлений с Днем защитника Отечества. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского...
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|Общество
|22.02.2018 17:19
Руководство Нового экспериментального театра предупредило волгоградцев и гостей города о появлении мошеннического сайта, якобы продающего билеты на несуществующие спектакли театра. Адрес этого сайта - teatkassa.ru. Как сообщается на официальном сайте учреждения, передает ИА «Высота 102», администрация НЭТа не имеет никакого отношения к данному сайту и призвала быть бдительными при приобретении билетов через Интернет. Если кто-то уже стал жертвой мошенников, нужно незамедлительно обращаться в отделение полиции по месту жительства. На фото - скриншот главной страницы мошеннического сайта. ...
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|Происшествия
|22.02.2018 17:05 (Обновлено: 22.02.2018 17:22)
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика, пропавшего 21 февраля 2018 года в городе Суровикино во время прогулки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, изучив записи камер наружного наблюдения, установленных в городе, где произошло ЧП, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей – оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из...
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|Культура
|22.02.2018 16:33
Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетила съемочная группа «Первого канала»: здесь прошли съемки программы «Доброе утро». Героем съемок стал «ученый» кот Рыжик, который давно обосновался в немецкой библиотеке «Старой Сарепты». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры, он встречает посетителей музея, сопровождает их во время экскурсий и является настоящим любимчиком публики. Кот «ученый» по праву получил свой статус и стал неотъемлемой частью жизни музея. За три года службы Рыжик полностью освоил залы самой большой немецкой библиотеки региона и территорию «Старой Сарепты». Сами сотрудники шутят, что посетители спрашивают о нем так же часто, как и об экспонатах...
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