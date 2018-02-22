Волгоградские юнармейцы отметили День защитника Отечества с министром обороны Сергеем Шойгу





Сегодня в Москве, в выставочном комплексе "Патриот Экспо ", завершается Первый Всероссийский молодежный патриотический слет "Я - Юнармия", в котором принимают участие восемь представителей юнармейского движения из Волгограда и Ленинского района области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения Дмитрий Шунин, область представляют ребята из отрядов "Ветер" Ленинского района и "Честь имею" из Волгограда.

По словам Шунина, участников форума приветствовал в видеообращении президент России Владимир Путин, а сам форум открыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он поздравил участников форума с Днем защитника Отечества и пожелал юнармейцам успехов, удачи и добра. Выступая перед 8-тысячным отрядом молодых людей, прибывших со всех регионов страны, он сказал, как много значат честь, преданность долгу и дух товарищества, как важно сохранять память о подвигах тех, кто отстаивал свободу и независимость нашей страны. Как важно честно выполнять свою работу, быть готовым на настоящий поступок, созидать, служить Отечеству. Сергей Шойгу наградил троих юнармейцев из Ростовской области, которые проявили храбрость при спасении людей при пожаре. Знак юнармейской доблести он вручил мальчику из Иркутской области за отвагу, проявленную при спасении утопающих.

Юнармейцы присутствовали на вручении звезды Героя России семье погибшего смертью храбрых в Сирии летчика Романа Филиппова, незабываемое впечатление на ребят произвел мастер-класс, который провел режиссер Никита Михалков. Он рассказал не только о своих фильмах, но и том главном, что хотел донести до зрителя - любви к Родине, которая у нас у всех одна. Кроме того, юнармейцы получили возможность "порулить" дронами, самим собрать модель самолета, изготовленного на 3D-принтере.

Помимо юнармейцев, в работе форума приняли участие кадеты, суворовцы, участники различных молодежных движений России. Были представлены 11 новых направлений в работе молодежной патриотической организации: лидерство и гражданский патриотизм, киберспорт, профориентация, инновационное и научно-техническое творчество, военно-спортивное направление, социальные проекты, историческое, историко-краеведческое и туристическое направление, экология, творчество, журналистика, - сообщил Дмитрий Шунин.

Напомним, в настоящее время юнармейское движение России насчитывает в своих рядах около 200 тысяч человек. Эта общественная организация активно реализует несколько проектов федерального уровня, в том числе Всероссийскую военно-патриотическую игру "Победа".

На фото: Волгоградские юнармейцы на Красной площади в Москве.



