Октябрьский районный суд прекратил административное дело о побоях, возбужденное в прошлом году в отношении приемной матери четверых детей Марины Кирьяновой, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление. Ранее, напомним, районный суд признал женщину виновной в избиении мальчика ремнем, но апелляционная инстанция Волгоградского областного суда это решение отменила из-за многочисленных процессуальных ошибок и противоречий в показаниях и материалах дела. Оно было направлено на новое рассмотрение в районный суд. Об этом «Высота 102» рассказывала в материале «В Волгоградской области пересмотрят нашумевшее «дело о побоях» ребенка в приемной семье» . Органы опеки, напомним, летом 2017 года из-за небольшого синяка на теле одного ребенка забрали всех приемных детей из семьи. Эта скандальная история широко обсуждалась на одном из федеральных каналов. Правоохранительные органы дважды проводили проверку по факту жестокого обращения с детьми в семье Кирьяновых, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. В отношении опекуна Марины Кирьяновой было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

В ходе нового рассмотрения административного производства защитник Кирьяновой просил суд прекратить дело в связи с отсутствием в действиях его подзащитной состава административного правонарушения. По словам адвоката, в деле нет доказательств, что синяк у ребенка возник в результате побоев. Под сомнение было поставлено и заключение эксперта. Суд пришел к выводу, что оно составлено в ненадлежащей форме, не содержит доказательств того, что синяк на теле ребенка образовался именно в результате побоев, которые нанесла ему приемная мать. Рассмотрев повторно все обстоятельства дела, имеющиеся материалы и доказательства, суд пришел к выводу, что причастность Марины Кирьяновой к совершению данного административного правонарушения не установлена. Производство прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано в Волгоградском облсуде в установленные законом сроки.



