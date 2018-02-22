В Волгограде в День защитников Отечества возложили венки и цветы к Вечному огню









Сегодня в День защитника Отечества в центре Волгограда прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов, погибших при защите Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы администрации региона, участие в мероприятии приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, жители и гости города, депутаты Волгоградской областной и городской дум, активисты движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» — всего более 100 человек.

Памятные мероприятия сегодня проходят во всех районах области. В этом году государственный праздник, который ежегодно отмечается в России, совпал с круглой датой – 100-летием со дня образования Красной Армии. В городе-герое сегодня в 21.00 прогремит праздничный салют. Праздник отметят тремя десятками залпов, которые будут производиться с 30-секундным интервалом.



