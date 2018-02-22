«Роснефть» в День защитника Отечества встречает клиентов подарками









Приятный сюрприз ожидает сегодня мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на АЗС «Роснефти». Участники программы лояльности компании, получают при покупке 23 дополнительных балла к базовому зачислению. Кроме того, участники программы» «BP Club» АЗК BP также получают дополнительные бонусы.













Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» получат еще и перчатки, без которых никак не обойтись настоящему мужчине при обслуживании своего авто, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Акция проходит 23 февраля на всех АЗС компании от Владивостока до Калининграда.













Николай: «У меня девушка живет неподалеку от заправки. Мы с ней сегодня едем за город — вот заехал залить полный бак. У «Роснефти» удобное расположение заправок. И точно скажу: машина бодрее едет, когда заправляюсь здесь — как-то заливался на другой АЗС, и было хуже намного. Операторы подарили перчатки: вроде мелочь, но очень приятно, когда компании заботится о клиентах. Это поднимает настроение на весь день! Не так давно еще стал пользоваться картой «Семейная команда», коплю баллы сейчас».













Стоит отметить, что программа лояльности «Семейная команда» основана на командном принципе участия: присоединяясь к ней, участник получает не одну, а сразу три карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Баллы можно копить, не только заправляясь на «Роснефти», но и приобретая товары у партнеров — в их список входят больше 180 компаний различного уровня.

«Семейную команду» компания планирует развивать и дальше: предполагается внедрить в нее игровой маркетинг, улучшить мобильное приложение и запустить сервис для анализа предпочтений клиентов.