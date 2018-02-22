|Происшествия
|23.02.2018 09:11
В Волгограде среди ночи курящая соседка выгнала на улицу 30 жильцов дома
Для 30 жителей дома №12 по улице Удмуртской Красноармейского района День защитника Отечества начался с неприятного ночного инцидента. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, из-за неосторожного курения пенсионерки в ее однокомнатной квартире в 3 часа ночи вспыхнул пожар. Пламенем было охвачено 10 квадратных метров жилплощади. Сама хозяйка с отравлением продуктами горения была госпитализирована, 30 жильцов подъезда на время ликвидации возгорания (около 40 минут) пришлось эвакуировать.
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Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем...
Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда представляет собой сегодня экстремальный для жизни тотальный каток и ледяное месиво из ям,...
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
|Экономика
|23.02.2018 13:48
ПАО «Сбербанк» предоставит администрации Волгограда кредит на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подведены итоги электронных аукционов на оказание услуг по привлечению кредитных средств для погашения дефицита бюджета Волгограда и муниципальных долговых обязательств. В «соревновании» за право предоставить муниципальному образованию заем участвовали и другие банки. Но Сбербанк победил во всех аукционах благодаря самой низкой стоимости обслуживания кредита. В результате бюджет города заплатит за крупный заем вместо миллиарда рублей на несколько десятков миллионов меньше. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на 1 февраля 2018 года госдолг региона составил около 54,8...
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|Общество
|23.02.2018 12:57
Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который обвинялся в умышленном повреждении автомобиля своей знакомой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, такое решение принято в связи с примирением сторон. По материалам дела, волгоградец забрался на капот автомобиля "KIA Ceed", а затем стал прыгать по нему. В результате машине был нанесен ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Это произошло поздно ночью на улице Советской в Центральном районе Волгограда. Мужчина свою вину не отрицал. На суде стороны заявили о желании примириться. Их ходатайства были удовлетворены, а производство по уголовному делу прекращено.
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|Общество
|23.02.2018 11:01 (Обновлено: 23.02.2018 11:05)
Сегодня в День защитника Отечества в центре Волгограда прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов, погибших при защите Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы администрации региона, участие в мероприятии приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, жители и гости города, депутаты Волгоградской областной и городской дум, активисты движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» — всего более 100 человек. Памятные мероприятия сегодня проходят во всех районах области. В этом году государственный праздник, который ежегодно отмечается в России, совпал с круглой датой...
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|Общество
|23.02.2018 10:03
Сегодня исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая за свой век стала сначала Советской, а потом Российской. Первые красноармейцы начали массово записываться в новые отряды 23 февраля 1918 года. В наши дни 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 30 лет назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло самое крупное сражение второй мировой войны - Сталинградская битва, 23 февраля - один из важнейших праздников. В регионе сложилась традиция накануне Дня защитника Отечества проводить полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа....
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|Происшествия
|23.02.2018 09:55
Один человек пострадал в ДТП в Иловлинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это случилось накануне около пяти часов вечера на одной из грунтовых дорог. 35-летний водитель “Нивы” сбил 27-летнюю женщину, идущую по дороге. И скрылся с места происшествия. Пострадавшая с травмами госпитализирована. Водитель вскоре был найден.
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|Общество
|23.02.2018 09:44
Приятный сюрприз ожидает сегодня мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на АЗС «Роснефти». Участники программы лояльности компании, получают при покупке 23 дополнительных балла к базовому зачислению. Кроме того, участники программы» «BP Club» АЗК BP также получают дополнительные бонусы. Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» получат еще и перчатки, без которых никак не обойтись настоящему мужчине при обслуживании своего авто, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Акция проходит 23 февраля на всех АЗС компании от Владивостока до Калининграда. Николай: «У меня...
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|Общество
|23.02.2018 09:04
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: День защитника Отечества - праздник мужской доблести
Сегодня хочу от всей души поздравить своих земляков, тех, кто носит погоны, и тех, кто вышел на заслуженный отдых - ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воинов Российской Армии и Военно-Морского флота, - с поистине замечательным мужским праздником – Днем защитника Отечества, со 100-летием Красной Армии. Дорогие друзья, убежден, что в каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, которые верой и правдой служили нашей Родине на протяжении всей ее легендарной истории, и эту веру передали будущим поколениям. Свидетельством тому являются боевые действия в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии...
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|Общество
|22.02.2018 22:52
Государственную поддержку в 2018 году будут получать 180 средств массовой информации, сообщает ИА «Высота 102» . Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Фонд поддержки независимых и региональных СМИ ОНФ «Правда и справедливость» приводит слова Леонида Левина на заседании экспертного совета Роспечати: «470 млн руб. будет направлено региональным газетам и журналам, что составляет 80% от общей суммы в 540 млн, выделенных Роспечати. Первые гранты из этих средств мы распределили сегодня. По инициативе, выдвинутой на Медиафоруме ОНФ и одобренной президентом РФ Владимиром Путиным, был законодательно решен вопрос об отмене...
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|Аналитика
|22.02.2018 20:08
«Высота 102 ТВ»: Губернатор и другие бравые мужчины Волгоградской области снова отметили 23 февраля в поле
Смотрите сегодня в программе: накануне Дня защитника Отечества на полигоне Прудбой прошли традиционные полевые сборы. За профессионализм: журналистов волгоградских СМИ поблагодарили за информационное обеспечение освещения мероприятий в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Все на выборы президента: жители Волгограда ответили на вопросы ИА «Высота 102» о своих предпочтениях и гражданской позиции. Первым делом самолеты: ДОСААФ одобрил проект создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра подготовки граждан к военной службе. Для пацанов от девчат: Волгоград присоединился к всероссийской акции поздравлений с Днем защитника Отечества. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского...
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|Общество
|22.02.2018 17:19
Руководство Нового экспериментального театра предупредило волгоградцев и гостей города о появлении мошеннического сайта, якобы продающего билеты на несуществующие спектакли театра. Адрес этого сайта - teatkassa.ru. Как сообщается на официальном сайте учреждения, передает ИА «Высота 102», администрация НЭТа не имеет никакого отношения к данному сайту и призвала быть бдительными при приобретении билетов через Интернет. Если кто-то уже стал жертвой мошенников, нужно незамедлительно обращаться в отделение полиции по месту жительства. На фото - скриншот главной страницы мошеннического сайта. ...
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|Происшествия
|22.02.2018 17:05 (Обновлено: 22.02.2018 17:22)
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика, пропавшего 21 февраля 2018 года в городе Суровикино во время прогулки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, изучив записи камер наружного наблюдения, установленных в городе, где произошло ЧП, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей – оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из...
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|Культура
|22.02.2018 16:33
Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетила съемочная группа «Первого канала»: здесь прошли съемки программы «Доброе утро». Героем съемок стал «ученый» кот Рыжик, который давно обосновался в немецкой библиотеке «Старой Сарепты». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры, он встречает посетителей музея, сопровождает их во время экскурсий и является настоящим любимчиком публики. Кот «ученый» по праву получил свой статус и стал неотъемлемой частью жизни музея. За три года службы Рыжик полностью освоил залы самой большой немецкой библиотеки региона и территорию «Старой Сарепты». Сами сотрудники шутят, что посетители спрашивают о нем так же часто, как и об экспонатах...
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|Борьба с коррупцией
|22.02.2018 15:00
Суд отложил апелляцию экс-главы Городищенского района Волгоградской области, осужденного за коррупцию
Волгоградский областной суд отложил рассмотрение апелляции осужденного за коррупцию бывшего главы Городищенского района и председателя районной думы Сергея Мамонтова, сообщает корр. ИА "Высота 102". Это произошло по причине утери части протокола допроса Мамонтова, что выяснилось в ходе подготовки к рассмотрению дела судом апелляционной инстанции. По результатам служебной проверки удалось выяснить, что протокол утрачен после вынесения приговора в ходе ознакомления сторон с материалами дела. Органу предварительного расследования дано поручение о восстановлении утраченного процессуального документа. Напомним, в сентябре минувшего года Городищенский районный суд приговорил экс-чиновника к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Его признали виновным...
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|Происшествия
|22.02.2018 14:38
Сегодня в Волгоградской областной больнице мужчина ворвался в кабинет заместителя главврача и пытался сам себе нанести увечья молотком. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в медучреждении, пациент офтальмологического отделения имел при себе молоток, которым он стал наносить удары по собственной голове. Больной таким способом пытался выразить обеспокоенность по поводу предстоящей операции. Речь мужчины была несвязной, поэтому понять, что именно его тревожит – заместитель главврача так и не смогла. На помощь подоспели сотрудники ЧОПа, которые схватили мужчину и вызвали полицию.
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|Общество
|22.02.2018 13:36
Шлют поцелуи и оставляют свои контакты солдатам из 20-ой мотострелковой дивизии студентки Волгоградского социально-педагогического университета. Сегодня в этом, а также в аграрном университете проходит сбор открыток с пожеланиями для защитников Отечества. Всероссийскую акцию «Для пацанов» в преддверии 23 февраля проводит «Молодая гвардия Единой России». Девушки-студентки, коих в педуниверситете по традиции большинство, к поздравлению ребят из воинской части подошли нестандартно. То ли ощущение приближающейся весны витает в университетском воздухе, то ли сказывается недавний День всех влюбленных, но некоторые представительницы прекрасного пола в качестве постскриптума к добрым праздничным пожеланиями «пацанам» прикрепляют свои...
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23 февраля 13:48
23 февраля 12:57
23 февраля 09:11
В Волгограде среди ночи курящая соседка выгнала на улицу 30 жильцов дома
23 февраля 09:04
22 февраля 22:52
22 февраля 20:08
22 февраля 17:19
22 февраля 17:05
22 февраля 15:00
22 февраля 13:29
22 февраля 12:21
Происшествия
23 февраля 09:11
В Волгограде среди ночи курящая соседка выгнала на улицу 30 жильцов дома
22 февраля 17:05
22 февраля 12:20
21 февраля 17:23
21 февраля 12:13
21 февраля 11:26
20 февраля 16:42
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