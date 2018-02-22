





Сегодня исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая за свой век стала сначала Советской, а потом Российской. Первые красноармейцы начали массово записываться в новые отряды 23 февраля 1918 года. В наши дни 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 30 лет назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло самое крупное сражение второй мировой войны - Сталинградская битва, 23 февраля - один из важнейших праздников. В регионе сложилась традиция накануне Дня защитника Отечества проводить полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа. Участие в сборах принимают все, кто по долгу службы имеет отношение к обеспечению безопасности жителей Волгоградской области. От губернатора - Героя России до рядовых воинских частей, соединений и спецподразделений силовых структур. Крутые защитники Отечества из Волгоградской области - в видеоматериале ИА «Высота 102».



