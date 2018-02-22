Пропавший мальчик из Суровикино Волгоградской области утонул









Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика, пропавшего 21 февраля 2018 года в городе Суровикино во время прогулки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, изучив записи камер наружного наблюдения, установленных в городе, где произошло ЧП, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии.













Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей – оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из них. В настоящее время ведутся поиски тела утонувшего ребенка.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, в составе наиболее опытных следователей, следователей-криминалистов регионального управления СКР, оперативных сотрудников Главка МВД. В поисках ребенка задействованы силы областных управлений МЧС, Росгвардии, кроме того, привлечены волонтеры, кинологи, водолазы и беспилотная авиация. О результатах следственных и оперативных мероприятий доложено руководителю Следственного управления СК России Михаилу Музраеву, прибывшему в город Суровикино.



