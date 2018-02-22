|Общество
|22.02.2018 22:52
Региональным СМИ станет легче получать государственные субсидии
Государственную поддержку в 2018 году будут получать 180 средств массовой информации, сообщает ИА «Высота 102» . Об этом
заявил член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Фонд поддержки независимых и региональных СМИ ОНФ «Правда и справедливость» приводит слова Леонида Левина на заседании экспертного совета Роспечати: «470 млн руб. будет направлено региональным газетам и журналам, что составляет 80% от общей суммы в 540 млн, выделенных Роспечати. Первые гранты из этих средств мы распределили сегодня. По инициативе, выдвинутой на Медиафоруме ОНФ и одобренной президентом РФ Владимиром Путиным, был законодательно решен вопрос об отмене казначейского сопровождения для процедуры поддержки региональных изданий, что существенно облегчает оформление контрактов с агентством».
Напомним, что на пленарном заседании Медиафорума в прошлом году редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский попросил главу государства избавить редакции от казначейского сопровождения госсубсидий, которое значительно усложняет процесс получения денег, так как многие маленькие редакции просто не имеют времени и сил на то, чтобы освоить сложные программы, необходимые для заполнения всех необходимых документов. По итогам Медифорума президент России, лидер ОНФ Владимир Путин дал правительству соответствующее поручение, и при корректировке бюджета казначейское сопровождение субсидий для региональных и муниципальных СМИ было отменено на период до 2019 года.
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|Аналитика
|22.02.2018 20:08
«Высота 102 ТВ»: Губернатор и другие бравые мужчины Волгоградской области снова отметили 23 февраля в поле
Смотрите сегодня в программе: накануне Дня защитника Отечества на полигоне Прудбой прошли традиционные полевые сборы. За профессионализм: журналистов волгоградских СМИ поблагодарили за информационное обеспечение освещения мероприятий в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Все на выборы президента: жители Волгограда ответили на вопросы ИА «Высота 102» о своих предпочтениях и гражданской позиции. Первым делом самолеты: ДОСААФ одобрил проект создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра подготовки граждан к военной службе. Для пацанов от девчат: Волгоград присоединился к всероссийской акции поздравлений с Днем защитника Отечества. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского...
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|Общество
|22.02.2018 17:19
Руководство Нового экспериментального театра предупредило волгоградцев и гостей города о появлении мошеннического сайта, якобы продающего билеты на несуществующие спектакли театра. Адрес этого сайта - teatkassa.ru. Как сообщается на официальном сайте учреждения, передает ИА «Высота 102», администрация НЭТа не имеет никакого отношения к данному сайту и призвала быть бдительными при приобретении билетов через Интернет. Если кто-то уже стал жертвой мошенников, нужно незамедлительно обращаться в отделение полиции по месту жительства. На фото - скриншот главной страницы мошеннического сайта. ...
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|Происшествия
|22.02.2018 17:05 (Обновлено: 22.02.2018 17:22)
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика, пропавшего 21 февраля 2018 года в городе Суровикино во время прогулки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, изучив записи камер наружного наблюдения, установленных в городе, где произошло ЧП, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей – оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из...
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|Культура
|22.02.2018 16:33
Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетила съемочная группа «Первого канала»: здесь прошли съемки программы «Доброе утро». Героем съемок стал «ученый» кот Рыжик, который давно обосновался в немецкой библиотеке «Старой Сарепты». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры, он встречает посетителей музея, сопровождает их во время экскурсий и является настоящим любимчиком публики. Кот «ученый» по праву получил свой статус и стал неотъемлемой частью жизни музея. За три года службы Рыжик полностью освоил залы самой большой немецкой библиотеки региона и территорию «Старой Сарепты». Сами сотрудники шутят, что посетители спрашивают о нем так же часто, как и об экспонатах...
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|Общество
|22.02.2018 15:25
Преподаватели из Франции посетили Волгоградскую область в рамках реализации программы студенческого двустороннего обмена. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, встреча представителей Высшей школы подготовки преподавателей при Бургундском университете г. Дижона прошла на базе волгоградской школы-интерната №7, которая является региональным ресурсным центром инклюзивного образования. Здесь обучаются 146 детей с нарушениями слуха. Участники встречи обсудили опыт организации инклюзивного образования во Франции и в России, посетили уроки по технике речи, занятия по развитию речевого слуха и формированию произношения, музыкально-ритмические занятия, внеурочные мероприятия. Гости посетили школьные мастерские, сенсорную комнату, кабинет социально-бытовой ориентировки, в котором мальчики 5-го класса пекли оладьи и...
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|Борьба с коррупцией
|22.02.2018 15:00
Суд отложил апелляцию экс-главы Городищенского района Волгоградской области, осужденного за коррупцию
Волгоградский областной суд отложил рассмотрение апелляции осужденного за коррупцию бывшего главы Городищенского района и председателя районной думы Сергея Мамонтова, сообщает корр. ИА "Высота 102". Это произошло по причине утери части протокола допроса Мамонтова, что выяснилось в ходе подготовки к рассмотрению дела судом апелляционной инстанции. По результатам служебной проверки удалось выяснить, что протокол утрачен после вынесения приговора в ходе ознакомления сторон с материалами дела. Органу предварительного расследования дано поручение о восстановлении утраченного процессуального документа. Напомним, в сентябре минувшего года Городищенский районный суд приговорил экс-чиновника к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Его признали виновным...
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|Общество
|22.02.2018 14:56 (Обновлено: 22.02.2018 14:58)
На официальном сайте администрации Волгограда начал работу новый раздел, где организовано голосование за названия двух новых остановочных пунктов электропоездов в рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов. Горожане могут выбрать понравившиеся варианты названий или предложить собственные. Итоги голосования будут подведены 28 февраля 2018 года и учтены в ходе присвоения наименования новым остановкам электропоездов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Весной текущего года на направлениях следования электропоездов будут открыты два новых остановочных пункта - в Дзержинском районе рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов вблизи одного из крупнейших торговых центров Волгограда. Ознакомиться с...
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|Происшествия
|22.02.2018 14:38
Сегодня в Волгоградской областной больнице мужчина ворвался в кабинет заместителя главврача и пытался сам себе нанести увечья молотком. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в медучреждении, пациент офтальмологического отделения имел при себе молоток, которым он стал наносить удары по собственной голове. Больной таким способом пытался выразить обеспокоенность по поводу предстоящей операции. Речь мужчины была несвязной, поэтому понять, что именно его тревожит – заместитель главврача так и не смогла. На помощь подоспели сотрудники ЧОПа, которые схватили мужчину и вызвали полицию.
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|Общество
|22.02.2018 13:36
Шлют поцелуи и оставляют свои контакты солдатам из 20-ой мотострелковой дивизии студентки Волгоградского социально-педагогического университета. Сегодня в этом, а также в аграрном университете проходит сбор открыток с пожеланиями для защитников Отечества. Всероссийскую акцию «Для пацанов» в преддверии 23 февраля проводит «Молодая гвардия Единой России». Девушки-студентки, коих в педуниверситете по традиции большинство, к поздравлению ребят из воинской части подошли нестандартно. То ли ощущение приближающейся весны витает в университетском воздухе, то ли сказывается недавний День всех влюбленных, но некоторые представительницы прекрасного пола в качестве постскриптума к добрым праздничным пожеланиями «пацанам» прикрепляют свои...
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|Общество
|22.02.2018 13:29
Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых структур, личный состав воинских частей, соединений и спецподразделений в четвертый раз проводят совместные полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. В ходе построения Андрей Бочаров...
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|Общество
|22.02.2018 12:21
В Волгограде ликвидировано по решению суда ТСЖ «Микрорайон 503», в состав которого входили 4 многоквартирных дома в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора, еще в августе 2016 года был установлен ряд нарушений и выданы предписания, которые руководство ТСЖ так и не устранило. В частности, товарищество не соответствовало требованиям Жилищного кодекса РФ, были выявлены также нарушения в уставе, проведении общего собрания членов товарищества и другие. Повторные предписания также были оставлены ТСЖ без должного внимания. Однако Кировский районный суд Волгограда в удовлетворении требований инспекции отказал, и дело оспаривалось в Волгоградском облсуде. Судебное решение районного суда было отменено,...
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|Общество
|22.02.2018 12:20
В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: сильный снегопад при понижении температуры до -12 градусов и усилении ветра до 14 м/с. В связи с этим на автодорогах возможно ухудшение видимости до 200-400 м. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росавтодора, в круглосуточном режиме принимаются все меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения по сети вверенных федеральных трасс. Вдоль автодорог установлены 26 пунктов метео- и видеонаблюдения, позволяющих оперативным дежурным в режиме онлайн получать информацию о состоянии проезда и координировать действия дорожных служб. В свою очередь, ФКУ Упрдор «Азов»...
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|Происшествия
|22.02.2018 12:20
Уголовное дело по статье “Убийство” возбуждено по факту исчезновения в Суровикинском районе девятилетнего Андрея Гусева. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая. Известно, что днем ранее он ночевал у своей тёти, утром 21 февраля пришел к бабушке. Около 12 часов дня мальчик отпросился погулять и пропал. Накануне вечером известие о его исчезновении поступило в полицию. Тогда по тревоге был поднят личный состав райотдела. Поисковые группы со служебными собаками обследовали заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону. Опрашивались и возможные свидетели. Утром численность поисковой группировки увеличилась до двухсот человек. Сейчас в поисках участвуют полицейские, росгврдейцы,...
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|Расследования
|22.02.2018 11:58
Более 10 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость и на прибыль недоплатил директор фирмы, занимающейся грузоперевозками. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 38-летнего мужчину обвиняют в том, что в 2014 - 2015 годах он уходил от налогов, занижая в декларации свои доходы. И отчитывался в ФНС о расходах на транспорт, нанятый в фирме брата. Свою вину коммерсант полностью признал. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Расследование вели следователи областного СУ СК РФ во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Дело будет рассматриваться в суде Михайловского района. ...
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|Выборы
|22.02.2018 11:19 (Обновлено: 22.02.2018 11:19)
Через пункты приема заявлений в регионе (ТИК и МФЦ) и портал Госуслуги подано 10 564 заявлений от жителей Волгоградской области для голосования не по адресу регистрации, а по месту нахождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, в большинстве случаев подавшие соответствующие заявления волгоградцы собираются голосовать в пределах региона. На территории других субъектов чаще всего для голосования выбирают участки в Москве (63 заявления) и Московской области (20 заявлений), а также в Астраханской области (12) и Санкт-Петербурге (12 заявлений). 11 граждан отдадут свои голоса на выборах в Ханты-Мансийском автономном округе, 7 – в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, граждане, которые 18...
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22 февраля 22:52
Региональным СМИ станет легче получать государственные субсидии
22 февраля 20:08
22 февраля 17:19
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22 февраля 15:00
22 февраля 13:29
22 февраля 12:21
22 февраля 12:20
22 февраля 11:58
Общество
22 февраля 22:52
Региональным СМИ станет легче получать государственные субсидии
22 февраля 17:19
22 февраля 13:29
22 февраля 12:21
21 февраля 18:11
21 февраля 17:35
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