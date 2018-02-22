Региональным СМИ станет легче получать государственные субсидии

Государственную поддержку в 2018 году будут получать 180 средств массовой информации, сообщает ИА «Высота 102» . Об этом

заявил член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Фонд поддержки независимых и региональных СМИ ОНФ «Правда и справедливость» приводит слова Леонида Левина на заседании экспертного совета Роспечати: «470 млн руб. будет направлено региональным газетам и журналам, что составляет 80% от общей суммы в 540 млн, выделенных Роспечати. Первые гранты из этих средств мы распределили сегодня. По инициативе, выдвинутой на Медиафоруме ОНФ и одобренной президентом РФ Владимиром Путиным, был законодательно решен вопрос об отмене казначейского сопровождения для процедуры поддержки региональных изданий, что существенно облегчает оформление контрактов с агентством».

Напомним, что на пленарном заседании Медиафорума в прошлом году редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский попросил главу государства избавить редакции от казначейского сопровождения госсубсидий, которое значительно усложняет процесс получения денег, так как многие маленькие редакции просто не имеют времени и сил на то, чтобы освоить сложные программы, необходимые для заполнения всех необходимых документов. По итогам Медифорума президент России, лидер ОНФ Владимир Путин дал правительству соответствующее поручение, и при корректировке бюджета казначейское сопровождение субсидий для региональных и муниципальных СМИ было отменено на период до 2019 года.



