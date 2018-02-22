Суд простил волгоградцу прыжки на капоте чужой иномарки

Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который обвинялся в умышленном повреждении автомобиля своей знакомой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, такое решение принято в связи с примирением сторон. По материалам дела, волгоградец забрался на капот автомобиля "KIA Ceed", а затем стал прыгать по нему. В результате машине был нанесен ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Это произошло поздно ночью на улице Советской в Центральном районе Волгограда. Мужчина свою вину не отрицал. На суде стороны заявили о желании примириться. Их ходатайства были удовлетворены, а производство по уголовному делу прекращено.



