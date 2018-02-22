«Высота 102 ТВ»: Губернатор и другие бравые мужчины Волгоградской области снова отметили 23 февраля в поле











Смотрите сегодня в программе: накануне Дня защитника Отечества на полигоне Прудбой прошли традиционные полевые сборы. За профессионализм: журналистов волгоградских СМИ поблагодарили за информационное обеспечение освещения мероприятий в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Все на выборы президента: жители Волгограда ответили на вопросы ИА «Высота 102» о своих предпочтениях и гражданской позиции. Первым делом самолеты: ДОСААФ одобрил проект создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра подготовки граждан к военной службе. Для пацанов от девчат: Волгоград присоединился к всероссийской акции поздравлений с Днем защитника Отечества.





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