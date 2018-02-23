В Волгограде пресекли продажу "липовых" справок о доходе

В Волгограде закрыли несколько сайтов с предложениями о приобретении за плату справок 2-НДФЛ, подтверждающих получение гражданином определенного дохода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации обратился прокурор района. Указанная информация, по мнению надзорного ведомства, имеет противоправный характер, поскольку предоставляет возможность получения выплат и социальных льгот в нарушение действующего законодательства. Размещение такой информации вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно правомерности приобретения и использования поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, в данном случае – в сфере трудовых и налоговых отношений, что способствует совершению преступлений.

Отметим, что справка 2-НДФЛ является главным источником сведений о доходах работника и удержанных налогах. Она предоставляется гражданином при оформлении налоговых вычетов, для расчета пенсии, при оформлении кредита, усыновлении ребенка и в других случаях.