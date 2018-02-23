Свалку под Волгоградом расчистили после антирекламы на «Доске позора»

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Новой медной скульптуре «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала в Волгограде обещают 100 лет жизни
Взгляд с «Высоты»: В обледеневшем Волгограде никто не может дать УК «пинка» за нечищеные дворы
Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам
Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем...
Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда представляет собой сегодня экстремальный для жизни тотальный каток и ледяное месиво из ям,...
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
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