Свалку под Волгоградом расчистили после антирекламы на «Доске позора»

В Суровикино продолжаются поиски тела пропавшего трое суток назад девятилетнего Андрея Гусева. Как стало известно ИА “Высота 102” из достоверных источников, накануне водолазы обследовали около полукилометра акватории реки Чир. Сегодня поисковые работы под водой продолжатся. Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Около десяти часов вечера его родные сообщили об исчезновении ребенка в полицию. Всю ночь стражи порядка искали мальчика. На следующий день к ним присоединились росгврдейцы и гражданские добровольцы. Всего в поисках было задействовано более 200 человек. Но в тот же день стало известно, что ребенок утонул. Как выяснили следователи, изучив записи камер наружного наблюдения, Андрей гулял со...