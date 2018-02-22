Студентки Волгоградского педуниверситета готовы дождаться «пацанов» из армии









Шлют поцелуи и оставляют свои контакты солдатам из 20-ой мотострелковой дивизии студентки Волгоградского социально-педагогического университета. Сегодня в этом, а также в аграрном университете проходит сбор открыток с пожеланиями для защитников Отечества. Всероссийскую акцию «Для пацанов» в преддверии 23 февраля проводит «Молодая гвардия Единой России».













Девушки-студентки, коих в педуниверситете по традиции большинство, к поздравлению ребят из воинской части подошли нестандартно. То ли ощущение приближающейся весны витает в университетском воздухе, то ли сказывается недавний День всех влюбленных, но некоторые представительницы прекрасного пола в качестве постскриптума к добрым праздничным пожеланиями «пацанам» прикрепляют свои контактные телефоны. «Если тебя не ждут, ты никому не нужен – я готова тебя дождаться, принять, обнять, холить и лелеять. С праздником! Жди меня», - пишет студентка факультета психологии Татьяна.

Но большинство открыток все-таки имеют патриотический окрас: «Уважаемые военнослужащие, мы гордимся армией России!», «Вы – крепкая и надежная защита», «Пусть каждое действие будет уверенным, а слово – твердым» и т.д.

Уже сегодня сотни собранных поздравлений доставят адресатам в поселок Максима Горького, где базируется 20-ая мотострелковая дивизия.



