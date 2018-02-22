Под Волгоградом силовики и чиновники проверили готовность к бою





Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых структур, личный состав воинских частей, соединений и спецподразделений в четвертый раз проводят совместные полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.









В ходе построения Андрей Бочаров поздравил участников сборов с Днем защитника Отечества. За образцовое исполнение служебных обязанностей глава региона наградил памятными знаками «75 лет Победы в Сталинградской битве» и благодарностями особо отличившихся командиров и бойцов войсковых частей, сотрудников региональных спецподразделений Росгвардии, ГУ МВД по Волгоградской области, военной полиции, военной автомобильной инспекции, УФСИН, следственного управления следственного комитета, МЧС, Волгоградской академии МВД России, военной кафедры ВолгГАУ. За высокий профессионализм и активное участие в информационном обеспечении мероприятий, посвященных 75-летию в Сталинградской Победы, вручены награды и представителям средств массовой информации.

Участники оценили подготовку личного состава, вооружения и техники, а также продемонстрировали готовность к выполнению задач. Напомним, что по итогам 2016 года Прудбой признан лучшим полигоном в Вооруженных силах РФ и награжден штандартом Министра обороны РФ, этот статус действует два года. Ежегодно здесь проходят масштабные всероссийские мероприятия и военные сборы.