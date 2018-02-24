В Волгограде к ЧМ-2018 готовят выставки об истории отношений города и России со странами, чьи сборные сыграют в городе-герое в рамках турнира. Как рассказал ИА «Высота 102» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, речь идет о передвижных экспозициях, которые установят на территории около стадиона «Волгоград Арена», а также о выставочных залах волгоградских музеев. По словам Алексея Васина, со многими странами, представители которых приедут в Волгоград на матчи ЧМ-2018, и у России, и у города-героя – давние и дружеские связи, о которых, впрочем, мало что знают жители этих государств, особенно молодое поколение. Экспонаты, свидетельствующие о такой многолетней дружбе, хранятся, в частности, в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Например, знаменитый меч английского короля Георга VI, подаренный сталинградцам в знак великого уважения к их мужеству и героизму, проявленному во время Сталинградской битвы. Выдержали испытания временем и связи Волгограда с Японией, в частности, Хиросима, является нашим городом-побратимом. Кроме того, братские связи у Волгограда – и с городами Польши, Англии, Египта. «Сегодня мы хотим напомнить жителям этих стран историю отношений великих государств, а также – оценку их признанных лидеров роли советского народа в освобождении Европы от фашизма и других событий Великой Отечественной войны, которые сегодня пытаются пересмотреть на свой лад», - заявил Алексей Васин. Кроме того, не обойдется и без «гвоздя» выставочных мероприятий, запланированных около стадиона – знаменитой экспозиции «Матч в руинах Сталинграда».

Напомним, в Волгограде пройдут матчи с участием команд Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта.



