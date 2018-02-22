



Волгоградский областной суд отложил рассмотрение апелляции осужденного за коррупцию бывшего главы Городищенского района и председателя районной думы Сергея Мамонтова, сообщает корр. ИА "Высота 102". Это произошло по причине утери части протокола допроса Мамонтова, что выяснилось в ходе подготовки к рассмотрению дела судом апелляционной инстанции. По результатам служебной проверки удалось выяснить, что протокол утрачен после вынесения приговора в ходе ознакомления сторон с материалами дела. Органу предварительного расследования дано поручение о восстановлении утраченного процессуального документа.

Напомним, в сентябре минувшего года Городищенский районный суд приговорил экс-чиновника к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Его признали виновным в 4 эпизодах получения взятки, 6 эпизодах превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничества в крупном размере. По материалам расследования СУ СКР по Волгоградской области, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, тогда еще глава Царицынского сельского поселения, давал указания об изготовлении поддельных дубликатов постановлений о предоставлении земельных участков в частную собственность, а затем их заверял. Далее через знакомых он оформлял участки на подставных лиц и продавал землю. Всего из муниципального владения были выведены 24 участка стоимостью в 3,5 млн рублей. За них он получил от новых владельцев взятки на сумму около 1 млн 200 тысяч рублей. По данным информагентства, стараясь поднять свой авторитет, Мамонтов раздавал землю за ремонт дорог.



























