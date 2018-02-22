|Борьба с коррупцией
|22.02.2018 15:00
Суд отложил апелляцию экс-главы Городищенского района Волгоградской области, осужденного за коррупцию
Волгоградский областной суд отложил рассмотрение апелляции осужденного за коррупцию бывшего главы Городищенского района и председателя районной думы Сергея Мамонтова, сообщает корр. ИА "Высота 102". Это произошло по причине утери части протокола допроса Мамонтова, что выяснилось в ходе подготовки к рассмотрению дела судом апелляционной инстанции. По результатам служебной проверки удалось выяснить, что протокол утрачен после вынесения приговора в ходе ознакомления сторон с материалами дела. Органу предварительного расследования дано поручение о восстановлении утраченного процессуального документа.
Напомним, в сентябре минувшего года Городищенский районный суд приговорил экс-чиновника к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Его признали виновным в 4 эпизодах получения взятки, 6 эпизодах превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничества в крупном размере. По материалам расследования СУ СКР по Волгоградской области, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, тогда еще глава Царицынского сельского поселения, давал указания об изготовлении поддельных дубликатов постановлений о предоставлении земельных участков в частную собственность, а затем их заверял. Далее через знакомых он оформлял участки на подставных лиц и продавал землю. Всего из муниципального владения были выведены 24 участка стоимостью в 3,5 млн рублей. За них он получил от новых владельцев взятки на сумму около 1 млн 200 тысяч рублей. По данным информагентства, стараясь поднять свой авторитет, Мамонтов раздавал землю за ремонт дорог.
Новой медной скульптуре «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала в Волгограде обещают 100 лет жизни
Взгляд с «Высоты»: В обледеневшем Волгограде никто не может дать УК «пинка» за нечищеные дворы
Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам
Оценить сходство новой медной скульптуры «Апофеоз труда» на здании жд-вокзала с прежней бетонной конструкцией жители Волгограда смогут совсем...
Почему улицы, дворы и тротуары Волгограда представляет собой сегодня экстремальный для жизни тотальный каток и ледяное месиво из ям,...
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
|Общество
|22.02.2018 17:19
Руководство Нового экспериментального театра предупредило волгоградцев и гостей города о появлении мошеннического сайта, якобы продающего билеты на несуществующие спектакли театра. Адрес этого сайта - teatkassa.ru. Как сообщается на официальном сайте учреждения, передает ИА «Высота 102», администрация НЭТа не имеет никакого отношения к данному сайту и призвала быть бдительными при приобретении билетов через Интернет. Если кто-то уже стал жертвой мошенников, нужно незамедлительно обращаться в отделение полиции по месту жительства. На фото - скриншот главной страницы мошеннического сайта. ...
Прочитана: 1204 раз
|Происшествия
|22.02.2018 17:05 (Обновлено: 22.02.2018 17:22)
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика, пропавшего 21 февраля 2018 года в городе Суровикино во время прогулки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, изучив записи камер наружного наблюдения, установленных в городе, где произошло ЧП, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей – оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из...
Прочитана: 4526 раз
|Культура
|22.02.2018 16:33
Музей-заповедник «Старая Сарепта» посетила съемочная группа «Первого канала»: здесь прошли съемки программы «Доброе утро». Героем съемок стал «ученый» кот Рыжик, который давно обосновался в немецкой библиотеке «Старой Сарепты». Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры, он встречает посетителей музея, сопровождает их во время экскурсий и является настоящим любимчиком публики. Кот «ученый» по праву получил свой статус и стал неотъемлемой частью жизни музея. За три года службы Рыжик полностью освоил залы самой большой немецкой библиотеки региона и территорию «Старой Сарепты». Сами сотрудники шутят, что посетители спрашивают о нем так же часто, как и об экспонатах...
Прочитана: 1102 раз
|Общество
|22.02.2018 15:25
Преподаватели из Франции посетили Волгоградскую область в рамках реализации программы студенческого двустороннего обмена. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, встреча представителей Высшей школы подготовки преподавателей при Бургундском университете г. Дижона прошла на базе волгоградской школы-интерната №7, которая является региональным ресурсным центром инклюзивного образования. Здесь обучаются 146 детей с нарушениями слуха. Участники встречи обсудили опыт организации инклюзивного образования во Франции и в России, посетили уроки по технике речи, занятия по развитию речевого слуха и формированию произношения, музыкально-ритмические занятия, внеурочные мероприятия. Гости посетили школьные мастерские, сенсорную комнату, кабинет социально-бытовой ориентировки, в котором мальчики 5-го класса пекли оладьи и...
Прочитана: 757 раз
|Общество
|22.02.2018 14:56 (Обновлено: 22.02.2018 14:58)
На официальном сайте администрации Волгограда начал работу новый раздел, где организовано голосование за названия двух новых остановочных пунктов электропоездов в рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов. Горожане могут выбрать понравившиеся варианты названий или предложить собственные. Итоги голосования будут подведены 28 февраля 2018 года и учтены в ходе присвоения наименования новым остановкам электропоездов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Весной текущего года на направлениях следования электропоездов будут открыты два новых остановочных пункта - в Дзержинском районе рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов вблизи одного из крупнейших торговых центров Волгограда. Ознакомиться с...
Прочитана: 519 раз
|Происшествия
|22.02.2018 14:38
Сегодня в Волгоградской областной больнице мужчина ворвался в кабинет заместителя главврача и пытался сам себе нанести увечья молотком. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в медучреждении, пациент офтальмологического отделения имел при себе молоток, которым он стал наносить удары по собственной голове. Больной таким способом пытался выразить обеспокоенность по поводу предстоящей операции. Речь мужчины была несвязной, поэтому понять, что именно его тревожит – заместитель главврача так и не смогла. На помощь подоспели сотрудники ЧОПа, которые схватили мужчину и вызвали полицию.
Прочитана: 2814 раз
|Общество
|22.02.2018 13:36
Шлют поцелуи и оставляют свои контакты солдатам из 20-ой мотострелковой дивизии студентки Волгоградского социально-педагогического университета. Сегодня в этом, а также в аграрном университете проходит сбор открыток с пожеланиями для защитников Отечества. Всероссийскую акцию «Для пацанов» в преддверии 23 февраля проводит «Молодая гвардия Единой России». Девушки-студентки, коих в педуниверситете по традиции большинство, к поздравлению ребят из воинской части подошли нестандартно. То ли ощущение приближающейся весны витает в университетском воздухе, то ли сказывается недавний День всех влюбленных, но некоторые представительницы прекрасного пола в качестве постскриптума к добрым праздничным пожеланиями «пацанам» прикрепляют свои...
Прочитана: 1169 раз
|Общество
|22.02.2018 13:29
Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых структур, личный состав воинских частей, соединений и спецподразделений в четвертый раз проводят совместные полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. В ходе построения Андрей Бочаров...
Прочитана: 3802 раз
|Общество
|22.02.2018 12:21
В Волгограде ликвидировано по решению суда ТСЖ «Микрорайон 503», в состав которого входили 4 многоквартирных дома в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора, еще в августе 2016 года был установлен ряд нарушений и выданы предписания, которые руководство ТСЖ так и не устранило. В частности, товарищество не соответствовало требованиям Жилищного кодекса РФ, были выявлены также нарушения в уставе, проведении общего собрания членов товарищества и другие. Повторные предписания также были оставлены ТСЖ без должного внимания. Однако Кировский районный суд Волгограда в удовлетворении требований инспекции отказал, и дело оспаривалось в Волгоградском облсуде. Судебное решение районного суда было отменено,...
Прочитана: 1570 раз
|Общество
|22.02.2018 12:20
В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: сильный снегопад при понижении температуры до -12 градусов и усилении ветра до 14 м/с. В связи с этим на автодорогах возможно ухудшение видимости до 200-400 м. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росавтодора, в круглосуточном режиме принимаются все меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения по сети вверенных федеральных трасс. Вдоль автодорог установлены 26 пунктов метео- и видеонаблюдения, позволяющих оперативным дежурным в режиме онлайн получать информацию о состоянии проезда и координировать действия дорожных служб. В свою очередь, ФКУ Упрдор «Азов»...
Прочитана: 1083 раз
|Происшествия
|22.02.2018 12:20
Уголовное дело по статье “Убийство” возбуждено по факту исчезновения в Суровикинском районе девятилетнего Андрея Гусева. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая. Известно, что днем ранее он ночевал у своей тёти, утром 21 февраля пришел к бабушке. Около 12 часов дня мальчик отпросился погулять и пропал. Накануне вечером известие о его исчезновении поступило в полицию. Тогда по тревоге был поднят личный состав райотдела. Поисковые группы со служебными собаками обследовали заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону. Опрашивались и возможные свидетели. Утром численность поисковой группировки увеличилась до двухсот человек. Сейчас в поисках участвуют полицейские, росгврдейцы,...
Прочитана: 4962 раз
|Расследования
|22.02.2018 11:58
Более 10 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость и на прибыль недоплатил директор фирмы, занимающейся грузоперевозками. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 38-летнего мужчину обвиняют в том, что в 2014 - 2015 годах он уходил от налогов, занижая в декларации свои доходы. И отчитывался в ФНС о расходах на транспорт, нанятый в фирме брата. Свою вину коммерсант полностью признал. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Расследование вели следователи областного СУ СК РФ во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Дело будет рассматриваться в суде Михайловского района. ...
Прочитана: 1909 раз
|Выборы
|22.02.2018 11:19 (Обновлено: 22.02.2018 11:19)
Через пункты приема заявлений в регионе (ТИК и МФЦ) и портал Госуслуги подано 10 564 заявлений от жителей Волгоградской области для голосования не по адресу регистрации, а по месту нахождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, в большинстве случаев подавшие соответствующие заявления волгоградцы собираются голосовать в пределах региона. На территории других субъектов чаще всего для голосования выбирают участки в Москве (63 заявления) и Московской области (20 заявлений), а также в Астраханской области (12) и Санкт-Петербурге (12 заявлений). 11 граждан отдадут свои голоса на выборах в Ханты-Мансийском автономном округе, 7 – в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, граждане, которые 18...
Прочитана: 3548 раз
|Расследования
|22.02.2018 11:10
Директора одной из коммерческих организаций из Волгоградской области и его заместителя, подозреваемых в уклонении от налогов, отправили под домашний арест. Как сообщила ИА сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, фирма занималась реализацией лома черных и цветных металлов, производством и продажей свинцовой продукции. Для ухода от налогов в 2014-2015 годах коммерсанты сделали несколько фиктивных договоров. Согласно этим документам, якобы, торговлей готовыми изделиями они не занимались, а реализовывали только лом. “Покупателями” выступали 11 подконтрольных организаций. При этом никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмой подозреваемых и аффилированными организациями не было. По этой схеме они увели от налогов более...
Прочитана: 1975 раз
|Общество
|22.02.2018 11:02
Прием показаний электросчетчиков в выходные дни 23-25 февраля пройдут в обычном режиме. Для этого компания «Волгоградэнергосбыт» приняла необходимые меры. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в выходные дни будет работать, как контакт-центр по номеру 13-99, где информацию с 8-00 до 17-00 примут дежурные операторы, так и удаленные сервисы (круглосуточно). Компания призывает потребителей, располагающих компьютерами и смартфонами, передавать показания в Личном кабинете на сайте www.energosale34.ru. Это снизит нагрузку на контакт-центр и позволит позволит ускорить процесс передачи показаний для категорий потребителей, имеющих доступ только к телефонной связи (как правило людей старшего поколения). Также показания можно передать при оплате по платежному...
Прочитана: 1292 раз
22 февраля 17:19
22 февраля 17:05
22 февраля 15:00
Суд отложил апелляцию экс-главы Городищенского района Волгоградской области, осужденного за коррупцию 12
22 февраля 13:29
22 февраля 12:21
22 февраля 12:20
22 февраля 11:58
Коррупция в правоохранительных органах
22 февраля 15:00
Суд отложил апелляцию экс-главы Городищенского района Волгоградской области, осужденного за коррупцию 12
13 декабря 17:11
21 ноября 14:18
17 ноября 12:00
9 ноября 16:35
16 октября 15:10
9 октября 09:29
4 октября 09:06
26 сентября 16:27
18 сентября 16:14
14 сентября 12:22
7 сентября 15:00
4 сентября 10:49
2 сентября 16:36
31 августа 17:26
22 августа 15:04
21 августа 12:22
21 августа 11:40
20 августа 21:01
18 августа 15:54
18 августа 13:00
18 августа 08:53
17 августа 09:02
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 22 Февраля, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура -3..-5 С, давление 754..756 мм рт.ст., ветер Северный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
22 Февраля, Чт
|1 $
|56.6537 руб.
|1 €
|69.8087 руб.
|1 GBP
|79.0489 руб.
|1 CHF
|60.4435 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 5545
Просмотров: 4954
Просмотров: 4014
Просмотров: 3010
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +36 / 15-
Рекомендации: +25 / 3-
Рекомендации: +24 / 2-
Рекомендации: +24 / 11-
Рекомендации: +19 / 8-
Рекомендации: +18 / 4-
Рекомендации: +17 / 9-
Рекомендации: +17 / 7-
Рекомендации: +16 / 3-
Рекомендации: +15 / 8-