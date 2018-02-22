В выходные на волгоградских трассах и в ЮФО ожидается сильная метель





В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий: сильный снегопад при понижении температуры до -12 градусов и усилении ветра до 14 м/с. В связи с этим на автодорогах возможно ухудшение видимости до 200-400 м. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росавтодора, в круглосуточном режиме принимаются все меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения по сети вверенных федеральных трасс. Вдоль автодорог установлены 26 пунктов метео- и видеонаблюдения, позволяющих оперативным дежурным в режиме онлайн получать информацию о состоянии проезда и координировать действия дорожных служб. В свою очередь, ФКУ Упрдор «Азов» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препя­тствий для работы техники. Круглосуточный телефон оперативных дежурных Управления для экстренной связи: (863) 2329460.



