В Волгограде ликвидировано нерадивое ТСЖ

В Волгограде ликвидировано по решению суда ТСЖ «Микрорайон 503», в состав которого входили 4 многоквартирных дома в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора, еще в августе 2016 года был установлен ряд нарушений и выданы предписания, которые руководство ТСЖ так и не устранило. В частности, товарищество не соответствовало требованиям Жилищного кодекса РФ, были выявлены также нарушения в уставе, проведении общего собрания членов товарищества и другие. Повторные предписания также были оставлены ТСЖ без должного внимания. Однако Кировский районный суд Волгограда в удовлетворении требований инспекции отказал, и дело оспаривалось в Волгоградском облсуде. Судебное решение районного суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. И только, повторно рассматривая дело, Кировский районный суд позицию инспекции поддержал и обязал председателя ТСЖ ликвидировать товарищество. Решение вступило в законную силу.



