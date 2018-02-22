Грузоперевозчик из Волгоградской области “увез в тень” более 10 миллионов рублей налогов

Через пункты приема заявлений в регионе (ТИК и МФЦ) и портал Госуслуги подано 10 564 заявлений от жителей Волгоградской области для голосования не по адресу регистрации, а по месту нахождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, в большинстве случаев подавшие соответствующие заявления волгоградцы собираются голосовать в пределах региона. На территории других субъектов чаще всего для голосования выбирают участки в Москве (63 заявления) и Московской области (20 заявлений), а также в Астраханской области (12) и Санкт-Петербурге (12 заявлений). 11 граждан отдадут свои голоса на выборах в Ханты-Мансийском автономном округе, 7 – в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, граждане, которые 18...