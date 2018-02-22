Жители Волгоградской области проголосуют за президента в Таиланде и Чехии





Через пункты приема заявлений в регионе (ТИК и МФЦ) и портал Госуслуги подано 10 564 заявлений от жителей Волгоградской области для голосования не по адресу регистрации, а по месту нахождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, в большинстве случаев подавшие соответствующие заявления волгоградцы собираются голосовать в пределах региона. На территории других субъектов чаще всего для голосования выбирают участки в Москве (63 заявления) и Московской области (20 заявлений), а также в Астраханской области (12) и Санкт-Петербурге (12 заявлений). 11 граждан отдадут свои голоса на выборах в Ханты-Мансийском автономном округе, 7 – в Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, граждане, которые 18 марта будут находиться за пределами России, могут выбрать избирательные участки, образованные на территории иностранных государств. Всего в 145 странах создано 385 избирательных участков. На сегодняшний день эту возможность собираются реализовать 6 жителей Волгоградской области – проголосовать планируют в Таиланде (2 заявления), Азербайджане (1 заявление), Германии (1 заявление), Сербии (1 заявление) и Чехии (1 заявление).



