



Директора одной из коммерческих организаций из Волгоградской области и его заместителя, подозреваемых в уклонении от налогов, отправили под домашний арест. Как сообщила ИА сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, фирма занималась реализацией лома черных и цветных металлов, производством и продажей свинцовой продукции. Для ухода от налогов в 2014-2015 годах коммерсанты сделали несколько фиктивных договоров. Согласно этим документам, якобы, торговлей готовыми изделиями они не занимались, а реализовывали только лом. “Покупателями” выступали 11 подконтрольных организаций. При этом никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмой подозреваемых и аффилированными организациями не было. По этой схеме они увели от налогов более 23 миллионов рублей.

Налоговых уклонистов задержали в понедельник, а накануне Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения. Свою вину предприниматели не признают. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, собранные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.