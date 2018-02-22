|Общество
|24.02.2018 08:07
В Волгоградской области разрушенному аэродрому дадут новую жизнь
Реализация идеи создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе может дать вторую жизнь аэродрому в Среднеахтубинском районе, где раньше располагался знаменитый на всю страну авиаклуб имени Хользунова. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Забеднов, этот проект был одобрен руководством российского ДОСААФ. Планируется создание совместного учреждения с участием ДОСААФ РФ, регионального отделения организации и администрации Волгоградской области. По словам Сергея Забеднова, уже достигнута договоренность о проведении работ на аэродроме, территорию которого в настоящее время делят ГАУ «Юный ястреб» и АНО «Ястреб». Сейчас государственное учреждение, напомним, оспаривает в суде законность получения частным клубом земли, которая ранее принадлежала ДОСААФ. «У нас уже есть понимание, как мы будем восстанавливать дорогу к аэродрому, два корпуса, хотим открыть и мини-столовую», - рассказал Сергей Забеднов. Но самое главное, конечно, это обеспечение будущего центра авиатехникой. Так, планируется перевести на баланс учреждения два самолета АН-2, которые в 2016 году были неожиданно обнаружены на базе аэродрома, а до этого отсутствовали несколько лет. На восстановление самолетов, которые сейчас находятся на ремонтной базе в городе Шахты Ростовской области, понадобилось около 11 миллионов рублей и теперь они готовы вернуться в строй, но теперь уже работать не на чей-то частный карман – а на дело воспитания юных патриотов.
ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что аэродром в Среднахтубинском районе Волгоградской области находится в настоящее время в заброшенном состоянии. В госучреждении, которое владеет частью земли этой территории, нет достаточной техники и оборудования для реализации государственного задания. Так, например, даже прыжки с парашютом здесь вынуждены отрабатывать… на земле. По мнению нового руководства регионального отделения ДОСААФ, это стало следствием процессов, которые происходили в середине 2000-х годов и были связаны с «растаскиванием» государственной земли, а также имущества ДОСААФ.
Справка. Авиационно-спортивный центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе планируется создать для реализации федеральных и региональных программ данной тематики, для возможностей самореализации и самовыражения граждан всех возрастов, предоставления широкого спектра услуг военно-прикладной направленности, для проведения сборов школьников и движения «Юнармии», проведения массовых социально-значимых мероприятий и т.д.
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|Общество
|23.02.2018 21:01
Салют в честь 100-летия со дня образования Красной Армии и Дня защитника Отечества отгремел в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". В праздничный вечер небо над городом-героем многоцветными узорами разукрасили залпы из салютной установки 2А85 в сопровождении батареи из 12 дивизионных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3,размещенных на нижней террасе набережной имени 62-й Армии. Артиллерийская батарея дала 30 залпов с 30-секундным интервалом. В пресс-службе ЮВО информагентству рассказали, что добиться разнообразных и красочных световых картин позволило специальное программное обеспечение салютной установки, благодаря которому и смоделирован весь сценарий салюта. Однако погода не дала в полной мере насладиться...
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|Общество
|23.02.2018 19:52
Сегодня в Москве, в выставочном комплексе "Патриот Экспо ", завершается Первый Всероссийский молодежный патриотический слет "Я - Юнармия", в котором принимают участие восемь представителей юнармейского движения из Волгограда и Ленинского района области. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения Дмитрий Шунин, область представляют ребята из отрядов "Ветер" Ленинского района и "Честь имею" из Волгограда. По словам Шунина, участников форума приветствовал в видеообращении президент России Владимир Путин, а сам форум открыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он поздравил участников форума с Днем защитника Отечества и пожелал юнармейцам успехов, удачи и добра. Выступая перед 8-тысячным отрядом...
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|Общество
|23.02.2018 16:23
Октябрьский районный суд прекратил административное дело о побоях, возбужденное в прошлом году в отношении приемной матери четверых детей Марины Кирьяновой, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление. Ранее, напомним, районный суд признал женщину виновной в избиении мальчика ремнем, но апелляционная инстанция Волгоградского областного суда это решение отменила из-за многочисленных процессуальных ошибок и противоречий в показаниях и материалах дела. Оно было направлено на новое рассмотрение в районный суд. Об этом «Высота 102» рассказывала в материале «В Волгоградской области пересмотрят нашумевшее «дело о побоях» ребенка в приемной семье». Органы опеки, напомним, летом 2017 года из-за небольшого синяка на теле одного...
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|Экономика
|23.02.2018 13:48
ПАО «Сбербанк» предоставит администрации Волгограда кредит на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подведены итоги электронных аукционов на оказание услуг по привлечению кредитных средств для погашения дефицита бюджета Волгограда и муниципальных долговых обязательств. В «соревновании» за право предоставить муниципальному образованию заем участвовали и другие банки. Но Сбербанк победил во всех аукционах благодаря самой низкой стоимости обслуживания кредита. В результате бюджет города заплатит за крупный заем вместо миллиарда рублей на несколько десятков миллионов меньше. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на 1 февраля 2018 года госдолг региона составил около 54,8...
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|Общество
|23.02.2018 12:57
Прекращено уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который обвинялся в умышленном повреждении автомобиля своей знакомой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, такое решение принято в связи с примирением сторон. По материалам дела, волгоградец забрался на капот автомобиля "KIA Ceed", а затем стал прыгать по нему. В результате машине был нанесен ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Это произошло поздно ночью на улице Советской в Центральном районе Волгограда. Мужчина свою вину не отрицал. На суде стороны заявили о желании примириться. Их ходатайства были удовлетворены, а производство по уголовному делу прекращено.
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|Общество
|23.02.2018 11:01
Сегодня в День защитника Отечества в центре Волгограда прошла церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов, погибших при защите Сталинграда, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы администрации региона, участие в мероприятии приняли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, жители и гости города, депутаты Волгоградской областной и городской дум, активисты движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» — всего более 100 человек. Памятные мероприятия сегодня проходят во всех районах области. В этом году государственный праздник, который ежегодно отмечается в России,...
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|Общество
|23.02.2018 10:03
Сегодня исполняется 100 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которая за свой век стала сначала Советской, а потом Российской. Первые красноармейцы начали массово записываться в новые отряды 23 февраля 1918 года. В наши дни 23 февраля - государственный праздник под названием День защитника Отечества. Еще 30 лет назад это был День Советской армии и Военно-морского флота. Для Волгоградской области, на территории которой произошло самое крупное сражение второй мировой войны - Сталинградская битва, 23 февраля - один из важнейших праздников. В регионе сложилась традиция накануне Дня защитника Отечества проводить полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа....
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|Происшествия
|23.02.2018 09:55
Один человек пострадал в ДТП в Иловлинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это случилось накануне около пяти часов вечера на одной из грунтовых дорог. 35-летний водитель “Нивы” сбил 27-летнюю женщину, идущую по дороге. И скрылся с места происшествия. Пострадавшая с травмами госпитализирована. Водитель вскоре был найден.
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|Общество
|23.02.2018 09:44
Приятный сюрприз ожидает сегодня мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на АЗС «Роснефти». Участники программы лояльности компании, получают при покупке 23 дополнительных балла к базовому зачислению. Кроме того, участники программы» «BP Club» АЗК BP также получают дополнительные бонусы. Все клиенты АЗС под брендами «Роснефть», «ТНК» и «Башнефть» получат еще и перчатки, без которых никак не обойтись настоящему мужчине при обслуживании своего авто, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Акция проходит 23 февраля на всех АЗС компании от Владивостока до Калининграда. Николай: «У меня...
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|Происшествия
|23.02.2018 09:11
Для 30 жителей дома №12 по улице Удмуртской Красноармейского района День защитника Отечества начался с неприятного ночного инцидента. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, из-за неосторожного курения пенсионерки в ее однокомнатной квартире в 3 часа ночи вспыхнул пожар. Пламенем было охвачено 10 квадратных метров жилплощади. Сама хозяйка с отравлением продуктами горения была госпитализирована, 30 жильцов подъезда на время ликвидации возгорания (около 40 минут) пришлось эвакуировать.
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|Общество
|23.02.2018 09:04
Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: День защитника Отечества - праздник мужской доблести
Сегодня хочу от всей души поздравить своих земляков, тех, кто носит погоны, и тех, кто вышел на заслуженный отдых - ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воинов Российской Армии и Военно-Морского флота, - с поистине замечательным мужским праздником – Днем защитника Отечества, со 100-летием Красной Армии. Дорогие друзья, убежден, что в каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, которые верой и правдой служили нашей Родине на протяжении всей ее легендарной истории, и эту веру передали будущим поколениям. Свидетельством тому являются боевые действия в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии...
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|Общество
|22.02.2018 22:52
Государственную поддержку в 2018 году будут получать 180 средств массовой информации, сообщает ИА «Высота 102» . Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Фонд поддержки независимых и региональных СМИ ОНФ «Правда и справедливость» приводит слова Леонида Левина на заседании экспертного совета Роспечати: «470 млн руб. будет направлено региональным газетам и журналам, что составляет 80% от общей суммы в 540 млн, выделенных Роспечати. Первые гранты из этих средств мы распределили сегодня. По инициативе, выдвинутой на Медиафоруме ОНФ и одобренной президентом РФ Владимиром Путиным, был законодательно решен вопрос об отмене...
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|Аналитика
|22.02.2018 20:08
«Высота 102 ТВ»: Губернатор и другие бравые мужчины Волгоградской области снова отметили 23 февраля в поле
Смотрите сегодня в программе: накануне Дня защитника Отечества на полигоне Прудбой прошли традиционные полевые сборы. За профессионализм: журналистов волгоградских СМИ поблагодарили за информационное обеспечение освещения мероприятий в честь 75-й годовщины победы в Сталинградской битве. Все на выборы президента: жители Волгограда ответили на вопросы ИА «Высота 102» о своих предпочтениях и гражданской позиции. Первым делом самолеты: ДОСААФ одобрил проект создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра подготовки граждан к военной службе. Для пацанов от девчат: Волгоград присоединился к всероссийской акции поздравлений с Днем защитника Отечества. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского...
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|Общество
|22.02.2018 17:19
Руководство Нового экспериментального театра предупредило волгоградцев и гостей города о появлении мошеннического сайта, якобы продающего билеты на несуществующие спектакли театра. Адрес этого сайта - teatkassa.ru. Как сообщается на официальном сайте учреждения, передает ИА «Высота 102», администрация НЭТа не имеет никакого отношения к данному сайту и призвала быть бдительными при приобретении билетов через Интернет. Если кто-то уже стал жертвой мошенников, нужно незамедлительно обращаться в отделение полиции по месту жительства. На фото - скриншот главной страницы мошеннического сайта. ...
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|Происшествия
|22.02.2018 17:05 (Обновлено: 22.02.2018 17:22)
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения девятилетнего мальчика, пропавшего 21 февраля 2018 года в городе Суровикино во время прогулки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, изучив записи камер наружного наблюдения, установленных в городе, где произошло ЧП, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Несовершеннолетний, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей – оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из...
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