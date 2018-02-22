В Волгоградской области разрушенному аэродрому дадут новую жизнь





Реализация идеи создания в Волгоградской области авиационно-спортивного центра патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе может дать вторую жизнь аэродрому в Среднеахтубинском районе, где раньше располагался знаменитый на всю страну авиаклуб имени Хользунова. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Забеднов, этот проект был одобрен руководством российского ДОСААФ. Планируется создание совместного учреждения с участием ДОСААФ РФ, регионального отделения организации и администрации Волгоградской области. По словам Сергея Забеднова, уже достигнута договоренность о проведении работ на аэродроме, территорию которого в настоящее время делят ГАУ «Юный ястреб» и АНО «Ястреб». Сейчас государственное учреждение, напомним, оспаривает в суде законность получения частным клубом земли, которая ранее принадлежала ДОСААФ. «У нас уже есть понимание, как мы будем восстанавливать дорогу к аэродрому, два корпуса, хотим открыть и мини-столовую», - рассказал Сергей Забеднов. Но самое главное, конечно, это обеспечение будущего центра авиатехникой. Так, планируется перевести на баланс учреждения два самолета АН-2, которые в 2016 году были неожиданно обнаружены на базе аэродрома, а до этого отсутствовали несколько лет. На восстановление самолетов, которые сейчас находятся на ремонтной базе в городе Шахты Ростовской области, понадобилось около 11 миллионов рублей и теперь они готовы вернуться в строй, но теперь уже работать не на чей-то частный карман – а на дело воспитания юных патриотов.

ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что аэродром в Среднахтубинском районе Волгоградской области находится в настоящее время в заброшенном состоянии. В госучреждении, которое владеет частью земли этой территории, нет достаточной техники и оборудования для реализации государственного задания. Так, например, даже прыжки с парашютом здесь вынуждены отрабатывать… на земле. По мнению нового руководства регионального отделения ДОСААФ, это стало следствием процессов, которые происходили в середине 2000-х годов и были связаны с «растаскиванием» государственной земли, а также имущества ДОСААФ.

Справка. Авиационно-спортивный центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе планируется создать для реализации федеральных и региональных программ данной тематики, для возможностей самореализации и самовыражения граждан всех возрастов, предоставления широкого спектра услуг военно-прикладной направленности, для проведения сборов школьников и движения «Юнармии», проведения массовых социально-значимых мероприятий и т.д.



