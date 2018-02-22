



Пропавшего девятилетнего Андрея Гусева с вечера ищут в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение о пропаже мальчика поступило накануне в 21:30. Известно, что днем он не вернулся домой с прогулки. Когда известие об исчезновении поступило в полицию, по тревоге был поднят личный состав райотдела. Поисковые группы со служебными собаками обследовали заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону. Опрашивались и возможные свидетели.

Утром численность поисковой группировки доведена до двухсот человек. Сейчас в поисках участвуют полицейские, росгврдейцы, добровольцы.

Приметы Андрея: на вид 9-10 лет, рост 130-140 см., худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серые. Особые приметы: косоглазие.

Был одет: шапка вязаная серого цвета, куртка черная с серой полоской на груди, сапоги черного цвета, трико темно-синего цвета.

Всех, кто обладает сведениями о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам:

- дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, или 02

- дежурная часть отдела МВД России по Суровикинскому району (84473) 2-15-01,

- телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-44-44.



