







Компания ЛУКОЙЛ полностью изменила интерьер своей автозаправочной станции, находящейся вблизи стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», спортивные баннеры встречают автомобилистов уже на заправке.









А внутри павильона АЗС – зелёные газоны, мячи, фотообои по мотивам газетных публикаций на футбольную тему. И главный экспонат – фронтальная стена с изображением «Волгоград Арены» во всей красе.









Как пояснил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов, такая инициатива сотрудников компании совсем не случайна – Волгоград с нетерпением ждет чемпионата мира по футболу. И своим приподнятым настроением лукойловцы хотят поделиться с земляками и гостями нашего города. «Это единственная молодежно-спортивная АЗС в Волгоградском регионе очень близка по духу сотрудникам ЛУКОЙЛА. Спорт – это движение, скорость. И наш девиз - «Всегда в движении», - пояснил руководитель компании.





Клиентам АЗС идея явно нравится. Здесь есть зона кафе, где можно перекусить и посмотреть спортивную программу. Из новых услуг – продажа цветов. А в дни чемпионата здесь будут продавать символику и сувениры ЧМ-2018. «Очень необычная и приятная молодежная атмосфера и обслуживание, как всегда, на высоте», - поделились с журналистом молодые волгоградцы Влад и Сергей.

«Эта атмосфера - плод труда дизайнера и всех работников АЗС. Мы вместе обсуждали все элементы интерьера, обменивались идеями. По-моему, здорово получилось. Многие автомобилисты даже делают фото на память», - рассказала корреспонденту информагентства менеджер АЗС Дарья Хлынова, которая работает с начала открытия этой АЗС.

В компании не планируют сразу по окончании чемпионата менять формат АЗС. «Мы думаем, что некоторое время эта станция так и будет молодежно-футбольной – до новых творческих идей наших сотрудников», - пояснил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов.



