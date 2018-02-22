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Экономика
 22.02.2018 10:07

ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса

ВТБ начал предлагать предприятиям малого и среднего бизнеса льготные кредиты по новой программе, утвержденной  Постановлением  Правительства Российской Федерации №1706 от 30.12.2017 г., – «Программе 1706».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, программа  реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ и предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5% годовых предприятиям самых различных отраслей - сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение и др. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет. 
Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы видим высокую востребованность различных инструментов поддержки у предприятий. «Программа 1706» предоставляет еще больше возможностей компаниям малого и среднего бизнеса получить доступные ресурсы».

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Борьба с коррупцией 22.02.2018 15:00

Суд отложил апелляцию экс-главы Городищенского района Волгоградской области, осужденного за коррупцию Волгоградский областной суд отложил рассмотрение апелляции осужденного за коррупцию бывшего главы Городищенского района и председателя районной думы Сергея Мамонтова, сообщает корр. ИА "Высота 102". Напомним, в сентябре минувшего года Городищенский районный суд приговорил  экс-чиновника к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Его признали виновным в 4 эпизодах получения взятки, 6 эпизодах превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничества в крупном размере. По материалам расследования СУ СКР по Волгоградской области, с марта 2010 по декабрь 2015 года Мамонтов, тогда еще глава Царицынского сельского поселения, давал указания об изготовлении поддельных дубликатов постановлений...
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Общество 22.02.2018 14:56 (Обновлено: 22.02.2018 14:58)

Волгоградцев просят придумать названия для новых остановок электричек На официальном сайте администрации Волгограда начал работу новый раздел, где организовано голосование за названия двух новых остановочных пунктов электропоездов в рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов. Горожане могут выбрать понравившиеся варианты названий или предложить собственные. Итоги голосования будут подведены 28 февраля 2018 года и учтены в ходе присвоения наименования новым остановкам электропоездов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Весной текущего года на направлениях следования электропоездов будут открыты два новых остановочных пункта  - в Дзержинском районе рядом с аэропортом и на границе Советского и Кировского районов вблизи одного из крупнейших торговых центров Волгограда. Ознакомиться с...
Прочитана: 94 раз
Происшествия 22.02.2018 14:38

Сегодня в Волгоградской областной больнице мужчина ворвался в кабинет заместителя главврача и пытался сам себе нанести увечья молотком. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в медучреждении, пациент офтальмологического отделения имел при себе молоток, которым он стал наносить удары по собственной голове. Больной таким способом пытался выразить обеспокоенность по поводу предстоящей операции. Речь мужчины была несвязной, поэтому понять, что именно его тревожит – заместитель главврача так и не смогла. На помощь подоспели сотрудники ЧОПа, которые схватили мужчину и вызвали полицию.
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Общество 22.02.2018 13:36

Студентки Волгоградского педуниверситета готовы дождаться «пацанов» из армии Шлют поцелуи и оставляют свои контакты солдатам из 20-ой мотострелковой  дивизии студентки Волгоградского социально-педагогического университета. Сегодня в этом, а  также в аграрном университете проходит сбор открыток с пожеланиями для защитников Отечества. Всероссийскую акцию «Для пацанов» в преддверии 23 февраля проводит «Молодая гвардия Единой России». Девушки-студентки, коих в педуниверситете по традиции большинство, к поздравлению ребят из воинской части подошли нестандартно. То ли ощущение приближающейся весны витает в университетском воздухе, то ли сказывается недавний День всех влюбленных, но некоторые представительницы прекрасного пола в качестве постскриптума к добрым праздничным пожеланиями «пацанам» прикрепляют свои...
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Общество 22.02.2018 13:29

Под Волгоградом силовики и чиновники проверили готовность к бою Сегодня, накануне Дня защитника Отечества,  губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых структур, личный состав воинских частей, соединений и спецподразделений в четвертый раз проводят совместные полевые сборы на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа.  Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона.   В ходе построения Андрей Бочаров поздравил участников сборов с Днем защитника Отечества. За образцовое исполнение...
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Общество 22.02.2018 12:21

В Волгограде ликвидировано  по решению суда ТСЖ «Микрорайон 503», в состав которого входили  4 многоквартирных дома в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора, еще в августе 2016 года был установлен ряд нарушений и выданы предписания, которые руководство ТСЖ так и не устранило. В частности, товарищество не соответствовало требованиям Жилищного кодекса РФ,  были выявлены также нарушения  в уставе, проведении общего собрания членов товарищества и другие. Повторные предписания также были оставлены ТСЖ без должного внимания. Однако Кировский  районный  суд Волгограда в удовлетворении требований инспекции отказал, и дело оспаривалось в Волгоградском облсуде. Судебное решение районного суда было отменено,...
Прочитана: 1158 раз
Общество 22.02.2018 12:20

В выходные на волгоградских трассах и в ЮФО ожидается сильная метель В ближайшие выходные дни на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также в республике Калмыкия ожидается ухудшение погодных условий:  сильный снегопад при понижении температуры до -12 градусов и усилении ветра до 14 м/с.  В связи с этим на автодорогах возможно ухудшение видимости до 200-400 м. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росавтодора, в круглосуточном режиме принимаются все меры по обеспечению безопасного и бесперебойного движения по сети вверенных федеральных трасс. Вдоль автодорог установлены 26 пунктов метео- и видеонаблюдения, позволяющих оперативным дежурным в режиме онлайн получать информацию о состоянии проезда и координировать действия дорожных служб.  В свою очередь, ФКУ Упрдор «Азов»...
Прочитана: 651 раз
Происшествия 22.02.2018 12:20

В Волгоградской области по факту пропажи 9-летнего Андрея Гусева возбудили уголовное дело Уголовное дело по статье “Убийство” возбуждено по факту исчезновения в Суровикинском районе девятилетнего Андрея Гусева.  Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая. Известно, что днем ранее он ночевал у своей тёти, утром 21 февраля пришел к бабушке. Около 12 часов дня мальчик отпросился погулять и пропал. Накануне  вечером известие о его исчезновении поступило в полицию. Тогда по  тревоге был поднят личный состав райотдела. Поисковые группы со служебными собаками обследовали  заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону. Опрашивались и возможные свидетели. Утром численность поисковой группировки увеличилась до двухсот человек. Сейчас в поисках участвуют полицейские, росгврдейцы,...
Прочитана: 4372 раз
Расследования 22.02.2018 11:58

Более 10 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость и на прибыль недоплатил директор фирмы, занимающейся  грузоперевозками. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 38-летнего мужчину обвиняют в том, что в 2014 - 2015 годах он уходил от налогов,  занижая в декларации свои доходы. И отчитывался в ФНС о расходах на транспорт, нанятый в фирме брата. Свою вину коммерсант полностью признал. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Расследование вели следователи областного СУ СК РФ во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Дело будет рассматриваться в суде Михайловского района. ...
Прочитана: 1311 раз
Выборы 22.02.2018 11:19 (Обновлено: 22.02.2018 11:19)

Жители Волгоградской области проголосуют за президента в Таиланде и Чехии Через пункты приема заявлений в регионе (ТИК и МФЦ) и портал Госуслуги подано 10 564 заявлений от жителей Волгоградской области для голосования не по адресу регистрации, а по месту нахождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, в большинстве случаев подавшие соответствующие заявления волгоградцы собираются голосовать в пределах региона. На территории других субъектов чаще всего для голосования выбирают участки в Москве (63 заявления) и Московской области (20 заявлений), а также в Астраханской области (12) и Санкт-Петербурге (12 заявлений). 11 граждан отдадут свои голоса на выборах  в Ханты-Мансийском автономном округе, 7 – в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, граждане, которые 18...
Прочитана: 3289 раз
Расследования 22.02.2018 11:10

В Волгоградской области двое налоговых уклонистов отправились под домашний арест Директора одной из коммерческих организаций из Волгоградской области и его заместителя, подозреваемых в уклонении от налогов, отправили под домашний арест. Как сообщила ИА сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая,  фирма занималась реализацией лома черных и цветных металлов, производством и продажей свинцовой продукции. Для ухода от налогов в 2014-2015 годах коммерсанты сделали несколько фиктивных договоров. Согласно этим документам, якобы, торговлей готовыми изделиями они не занимались, а реализовывали  только лом. “Покупателями” выступали 11 подконтрольных организаций. При этом никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмой подозреваемых и аффилированными организациями не было. По этой схеме они увели от налогов более...
Прочитана: 1446 раз
Общество 22.02.2018 11:02

Прием показаний электросчетчиков  в выходные дни 23-25 февраля пройдут в обычном режиме. Для этого компания «Волгоградэнергосбыт»  приняла необходимые меры. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в выходные дни будет работать, как контакт-центр по номеру 13-99, где информацию с 8-00 до 17-00 примут дежурные операторы, так и удаленные сервисы (круглосуточно). Компания призывает потребителей, располагающих компьютерами и смартфонами, передавать показания в Личном кабинете на сайте www.energosale34.ru.  Это снизит нагрузку на контакт-центр и позволит позволит ускорить процесс передачи показаний для категорий потребителей, имеющих доступ только к телефонной связи (как правило людей старшего поколения). Также показания можно передать при оплате по платежному...
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Общество 22.02.2018 10:21

Тремя десятками залпов салюта отметят в Волгограде День защитника Отечества и 100-летие со дня образования Красной Армии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ЮВО, праздничное действо начнется завтра  в 21:00. На нижней террасе набережной им.62-й Армии установят 12 дивизионных 76-миллиметровых пушек ЗИС-3,  а также салютная установка 2А85, которая запусктит более 300 разноцветных пиротехнических зарядов. Залпы орудий будут производиться с 30-секундным интервалом.
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Происшествия 22.02.2018 10:12 (Обновлено: 22.02.2018 10:22)

В Волгоградской области пропавшего девятилетнего ребенка ищут 200 человек Пропавшего  девятилетнего Андрея Гусева с вечера ищут в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение о пропаже мальчика  поступило накануне в 21:30. Известно, что днем он не вернулся домой с  прогулки. Когда известие об исчезновении поступило в полицию, по  тревоге был поднят личный состав райотдела. Поисковые группы  со  служебными собаками обследовали  заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону. Опрашивались и возможные свидетели. Утром численность поисковой группировки доведена до двухсот человек. Сейчас в поисках участвуют полицейские, росгврдейцы, добровольцы.  Приметы Андрея: на вид 9-10 лет, рост 130-140 см., худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза серые....
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Общество 22.02.2018 10:10

ЛУКОЙЛ презентовал в Волгограде АЗС в уникальном молодежно-спортивном формате Компания ЛУКОЙЛ полностью изменила интерьер своей автозаправочной станции, находящейся вблизи стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», спортивные баннеры встречают автомобилистов уже на заправке.   А внутри павильона АЗС – зелёные газоны, мячи, фотообои по мотивам газетных публикаций на футбольную тему. И главный экспонат – фронтальная стена с изображением «Волгоград Арены» во всей красе.   Как пояснил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов, такая инициатива сотрудников компании совсем не случайна – Волгоград с нетерпением ждет чемпионата мира по футболу. И своим  приподнятым  настроением  лукойловцы хотят поделиться с...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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