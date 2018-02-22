ВТБ начал предлагать предприятиям малого и среднего бизнеса льготные кредиты по новой программе, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1706 от 30.12.2017 г., – «Программе 1706».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, программа реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ и предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5% годовых предприятиям самых различных отраслей - сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение и др. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Мы видим высокую востребованность различных инструментов поддержки у предприятий. «Программа 1706» предоставляет еще больше возможностей компаниям малого и среднего бизнеса получить доступные ресурсы».



