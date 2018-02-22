К 100-летию Красной Армии минобороны опубликовало рассекреченные документы









Рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации опубликованы военным ведомством в преддверии 23 февраля, сообщает ИА «Высота 102». Каждая из опубликованных бумаг - знаковая для столетней истории отечественных Вооруженных сил. Среди документов - проект декрета Совета народных комиссаров от января 1918 года об организации Рабоче-Крестьянской Армии с правками Владимира Ленина, а также приказ народного комиссара обороны СССР № 219 от 23 июня 1941 года «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» и «О военном положении», подписанный маршалом Советского Союза С.Тимошенко и заместителем начальника генштаба Красной Армии генерал-лейтенантом Н.Ватутиным. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны ИА «Высота 102» рассказали, что в подборке исторических документов есть первое издание приказа Народного комиссара обороны № 24 от 10 января 1943 года «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии». Этим документом солдатам и офицерам России вернули погоны. В числе рассекреченных документов также приказание начальника штаба 1-го Белорусского фронта об ознакомлении начальствующего состава фронтовых соединений и частей с макетом города Берлина и его окрестностей в марте 1945 года.