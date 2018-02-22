Часть акций ОАО «Альянс полиграфических предприятий «Югполиграфиздат», находящегося в госсобственности Волгоградской области, будет выставлена на продажу на аукционе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление и.о. губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина, акции в количестве 256055 штук, что составляет 25% от уставного капитала, оценены в 6 миллионов 188 тысяч рублей. Продажа будет проходить в форме открытой формы подачи предложений о цене. Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области должен будет до 1 июля 2018 года отчитаться о выполнении данного распоряжения.

Напомним, в состав ОАО входят Волгоградский полиграфкомбинат "Офсет", Волжский полиграфкомбинат и издательство "Панорама". В одном из предприятий «Югполиграфиздата», расположенного на улице Ким в Волгограде, облизбирком печатает избирательные бюллетени для различных выборных кампаний.



