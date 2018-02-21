Двоим организаторам "забастовки избирателей" Р.О. Зайцеву и А.А. Андреевой не удалось добиться отмены штрафов за проведение несанкционированной акции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, коллегия по административным делам оставила без изменения постановления суда Центрального района, который оштрафовал молодых людей на 20 тысяч рублей каждого. Также остались в силе 10-тысячные штрафы троим участникам акции: С.Ш. Сабирову, Д.Т. Куракину и Д.В. Дубровину. Рассмотрение апелляций еще восьми участников пройдут в конце февраля и начале марта.

Напомним, что 28 января во время несанкционированного мероприятия в центре Волгограда были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних.







