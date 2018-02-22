Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: День защитника Отечества - праздник мужской доблести

Сегодня хочу от всей души поздравить своих земляков, тех, кто носит погоны, и тех, кто вышел на заслуженный отдых - ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воинов Российской Армии и Военно-Морского флота, - с поистине замечательным мужским праздником – Днем защитника Отечества, со 100-летием Красной Армии. Дорогие друзья, убежден, что в каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, которые верой и правдой служили нашей Родине на протяжении всей ее легендарной истории, и эту веру передали будущим поколениям. Свидетельством тому являются боевые действия в Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии и в других горячих точках, где наши земляки не раз рисковали своей жизнью. Не случайно около трети российских граждан - 31% - считают армию РФ самой сильной в мире, а 52% – одной из лучших. Но мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность испокон веков были символами российского воинства, а воинская доблесть была и остается одним из главных мужских качеств. Этот праздник – не только символ немеркнущей славы блестящих побед армии и флота, это еще и дело чести каждого представителя сильного пола — быть опорой для своих родных и близких. Это и знаменательный день для тех молодых людей, которые только готовят себя к службе в Вооруженных силах, где им предстоит стать мужчинами, готовыми защитить свой дом и свою страну.

Я поздравляю не только профессиональных военных, - всех, кто честно живет, работает, кто делает все от них зависящее, чтобы наша жизнь стала лучше. Ведь главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля, остались незыблемыми: в любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого гражданина России.

Желаю ветеранам Вооруженных сил, кадровым офицерам, солдатам - всем, кто носил и носит армейскую форму, - крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим семьям. Всегда помнить о том, что только наша готовность честно служить Родине может гарантировать целостность и безопасность России и мирное небо.