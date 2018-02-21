На медиафоруме ОНФ в Калининграде журналисты организованно послушают послание Путина

Сбербанк в Волгограде запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых и выдал первые кредиты на покупку жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, воспользоваться продуктом могут те волгоградские семьи, в которых родился второй или третий ребенок, начиная с января этого года. Обладателями льготной ипотеки от Сбербанка уже стали семьи по всей России. Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение кредита клиенты теперь могут в том числе и онлайн — на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик». При этом приобрести жилую недвижимость можно на...