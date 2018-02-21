В Волжском члены УИК обошли 40 тысяч квартир перед выборами

40 тысяч квартир города Волжского Волгоградской области посетили члены участковых избирательных комиссий в ходе поквартирного обхода избирателей. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Обход начался с 15 февраля. Сотрудники избирательных комиссий напоминают горожанам о предстоящем дне голосования, а также о том, что избиратель может выбрать участок для голосования по желанию без открепительных удостоверений.

На сегодня порядка 300 волжан решили голосовать на других избирательных участках и уже оформили заявления. Например, один из жителей города на предстоящих выборах проголосует в одном из населенных пунктов в Ненецком автономном округе на побережье Ледовитого океана.



