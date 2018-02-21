В Волгоградской области на улице нашли мертвого младенца

Тело новорожденного ребенка нашли сегодня на улице Коммуны города Михайловки. Как сообщила ИА сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, возбуждено уголовное дело по статье убийство. Ребенка, спрятанного между гаражными боксами, нашел хозяин одного из гаражей. Тело было было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты. По предварительным данным судмедэкспертов, девочка умерла из-за переохлаждения. Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления и личность матери погибшего ребенка.

Жителей города Михайловки и близлежащих районов области просят сообщить в правоохранительные органы информацию о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, либо сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода. Контактные телефоны: (84463) 2-11-98 или "02". Анонимность гарантируется.



