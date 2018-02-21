В Волгограде жителей поселка Южный избавили от вредных выбросов мазутной котельной







В жизни маленького отдаленного поселка Красноармейского района Волгограда произошло большое и важное событие – появление новой экологичной газовой котельной. Как сообщает ИА «Высота 102», почти 10 лет жители Южного забрасывали обращениями органы власти с просьбами, если не мольбами – избавить их старой мазутной котельной, вредными выбросами которой дышал весь поселок.





Всего в Южном проживает 2,5 тысячи человек. В его составе – семь многоэтажек, кадетский казачий корпус, детский сад и ряд других объектов. Мазутная котельная, некогда принадлежавшая заводу «Каустик», два года назад перешла в пользование компании «Концессии теплоснабжения». Однако ценность данного коммунального объекта для инвестора – крайне сомнительная. Мало того, что котельная неэкологична, требует больших денежных и людских ресурсов для работы, так еще и убыточна. За 2017 год финансовые потери составили 32 млн рублей.

Невооруженным взглядом видно, что котельная морально и физически устарела.

Потому на смену ей пришла компактная (в 10 раз меньше по площади), емкая и экономичная газовая установка. Для запуска нового коммунального объекта протянули свыше полутора километров газопровода. Внутри котельной - три немецких котла с итальянскими горелками. И ни одного сотрудника – она полностью работает в автоматическом режиме, тогда как работу мазутной котельной обеспечивали 12 человек.

В этом году «Концессии теплоснабжения» продолжат строительство блочно-модульных котельных, а также реконструкцию тепловых сетей. Общая сумма инвествложений в 2018 году составит порядка 2 млрд рублей.

Справка. ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках соглашения с администрацией Волгограда осуществляет модернизацию теплового хозяйства города. В течение 30 лет компания обязалась вложить в обновление коммунальной инфраструктуры областного центра 29,6 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через концессионные облигации.







