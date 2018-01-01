|Экономика
|21.02.2018 15:19
Волгоградцы уже могут получить льготные ипотечные кредиты по новой программе господдержки
Сбербанк в Волгограде запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых и выдал первые кредиты на покупку жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, воспользоваться продуктом могут те волгоградские семьи, в которых родился второй или третий ребенок, начиная с января этого года.
Обладателями льготной ипотеки от Сбербанка уже стали семьи по всей России. Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение кредита клиенты теперь могут в том числе и онлайн — на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик». При этом приобрести жилую недвижимость можно на первичном рынке как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.
«Сбербанк постарался сделать предложение не только выгодным, но и удобным. Все большее количество семей получают возможность улучшить свои жилищные условия. Сейчас мы наблюдаем повышение качества совместной работы банка и партнеров-застройщиков при покупке жилья. Улучшилась скорость коммуникаций, повысилась безопасность и прозрачность для покупателей, в том числе и за счет внедрения сервиса «ДомКлик», - отметила заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Наталья Газарян.
Льготная ставка в размере 6% действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период. По условиям программы ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок.
Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. На остальной территории предельный объём ипотеки — до 3 млн рублей.
*Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. включительно родился второй или третий ребенок, гражданин РФ. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная 8 000 000 рублей (на покупку объектов, расположенных в Москве, Московской области, г. Санкт-Петербург, Ленинградской области), 3 000 000 рублей на покупку объектов в остальных регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования – от 12 месяцев до 30 лет включительно. Первоначальный взнос – 20% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Страхование: обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, обязательное страхование жизни и здоровья заемщика/титульного созаемщика (страхование на срок не менее 12 месяцев с последующей ежегодной пролонгацией до окончания срока действия кредитного договора). При отказе заемщика от возобновления/расторжении договора страхования жизни годовая процентная ставка по кредиту будет увеличена до максимально в рамках Программы кредитования размера процентной ставки, а именно: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита+2 п.п. Процентные ставки: в течение 3 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением второго ребенка – 6%. В течение 5 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением третьего ребенка – 6%. По истечению срока действия льготной ставки – 9,5%. Для заемщиков, у которых после получения кредита со льготной ставкой в связи с рождением второго ребенка родился третий ребенок, возможно продление периода срока действия льготной ставки. Погашение кредита равными (аннуитетными) платежами в каждый период действия ставки. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Более подробная информация на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru, по телефону горячей линии 8-800-555-555-0 (короткий номер 900) или в офисах банка.
Справка. ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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|Общество
|21.02.2018 18:11
Двоим организаторам "забастовки избирателей" Р.О. Зайцеву и А.А. Андреевой не удалось добиться отмены штрафов за проведение несанкционированной акции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, коллегия по административным делам оставила без изменения постановления суда Центрального района, который оштрафовал молодых людей на 20 тысяч рублей каждого. Также остались в силе 10-тысячные штрафы троим участникам акции: С.Ш. Сабирову, Д.Т. Куракину и Д.В. Дубровину. Рассмотрение апелляций еще восьми участников пройдут в конце февраля и начале марта. Напомним, что 28 января во время несанкционированного мероприятия в центре Волгограда были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних.
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|Политика
|21.02.2018 17:53
Программа медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», который пройдет в Калининграде с 28 февраля по 2 марта, скорректирована в связи с выступлением президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина 1 марта с посланием Федеральному Собранию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ОНФ. В ходе второго дня работы Медиафорума ОНФ будет организована трансляция президентского выступления, которое смогут посмотреть участники мероприятия. После этого пройдет обсуждение послания Федеральному Собранию с политологами и социологами. Как сообщалось ранее, в работе медиафорума ОНФ примут несколько журналистов из Волгограда, в том числе журналист ИА «Высота 102». Представителей СМИ наградят за победы в конкурсе журналистских работ «Правда и...
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|Астрахань
|21.02.2018 17:36
Жительница Астрахани стала жертвой 29-летнего мошенника из Волжского, который пообещал ей изготовить платяной шкаф для дома и островок для торгового центра. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального УМВД, к мастеру девушке порекомендовали обратиться знакомые. Договор с ним астраханка заключать не стала, а договорилась на словах. Произведя необходимые замеры, мастер назвал общую сумму стоимости работ и затрат на материалы и попросил клиентку сделать предоплату в сумме 55 тысяч рублей. Однако в срок заказ не предоставил, а через некоторое время житель Волгоградской области и вовсе отключил телефон. Подозреваемый в совершении мошеннических действий найден и доставлен в полицию. Работник одной из...
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|Общество
|21.02.2018 17:35
В жизни маленького отдаленного поселка Красноармейского района Волгограда произошло большое и важное событие – появление новой экологичной газовой котельной. Как сообщает ИА «Высота 102», почти 10 лет жители Южного забрасывали обращениями органы власти с просьбами, если не мольбами – избавить их старой мазутной котельной, вредными выбросами которой дышал весь поселок. Всего в Южном проживает 2,5 тысячи человек. В его составе – семь многоэтажек, кадетский казачий корпус, детский сад и ряд других объектов. Мазутная котельная, некогда принадлежавшая заводу «Каустик», два года назад перешла в пользование компании «Концессии теплоснабжения». Однако ценность данного коммунального объекта для инвестора – крайне сомнительная....
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|Выборы
|21.02.2018 17:34
40 тысяч квартир города Волжского Волгоградской области посетили члены участковых избирательных комиссий в ходе поквартирного обхода избирателей. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Обход начался с 15 февраля. Сотрудники избирательных комиссий напоминают горожанам о предстоящем дне голосования, а также о том, что избиратель может выбрать участок для голосования по желанию без открепительных удостоверений. На сегодня порядка 300 волжан решили голосовать на других избирательных участках и уже оформили заявления. Например, один из жителей города на предстоящих выборах проголосует в одном из населенных пунктов в Ненецком автономном округе на побережье Ледовитого океана.
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|Происшествия
|21.02.2018 17:23
Тело новорожденного ребенка нашли сегодня на улице Коммуны города Михайловки. Как сообщила ИА сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, возбуждено уголовное дело по статье убийство. Ребенка, спрятанного между гаражными боксами, нашел хозяин одного из гаражей. Тело было было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты. По предварительным данным судмедэкспертов, девочка умерла из-за переохлаждения. Следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления и личность матери погибшего ребенка. Жителей города Михайловки и близлежащих районов области просят сообщить в правоохранительные органы информацию о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, либо сообщили о прерывании беременности...
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|Расследования
|21.02.2018 16:04
Жительницу Котово приговорили к году исправительных работ и лишили родительских прав за истязание дочери-подростка. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья. Выяснилось, что мать постоянно оскорбляла и била свою дочь. Так, в марте прошлого года женщина связала руки девочки и заклеила рот скотчем, а затем палкой била ее по рукам и ногам. Однажды она кинула в девочку нож, который попал ей в бедро. А за плохо вымытую посуду женщина сломала о голову дочери пластмассовую чашку. Об этом стало известно сотрудникам ПДН ОМВД России по Котовскому району во время беседы с...
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|Расследования
|21.02.2018 15:32
Частная ветеринарная клиника, размещенная в цокольном этаже одного из жилых домов на улице Советской в Волжском, будет закрыта. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по гражданским делам подтвердила решение, принятое в отношении клиники городским судом Волжского в конце минувшего года. Администрация города-спутника из-за жалоб жильцов дома подала иск к владелицам ветучреждения Светлане Топилиной и Дарье Филипповой с требованием закрыть клинику. Как показала проверка, в помещении находились как отделения для приема животных, так и продажи зоотоваров. Известно, что женщины являются хозяйками этого нежилого помещения. Суд первой инстанции указал на то, что разрешения на открытие клиники у...
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|Здравоохранение
|21.02.2018 14:42
Диагноз грипп лабораторно подтвержден у 20 человек, которые не прививались от данного вируса, сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора. Ранее, напомним, сообщалось о 10 диагностированных случаях гриппа в регионе с начала текущего эпидемического сезона. В целом заболеваемость на территории Волгоградской области гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 39%, а в Волгограде - на 24%. С начала эпидсезона в структуре положительные находок на долю гриппа приходится 3,7% случаев, риновирусной инфекции 44% случаев, РС-вирусной 19% случаев, других вирусов суммарно 33% (парагрипп, бокавирусная, аденовирусная инфекция, метапневмовиурс). Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области осуществляется еженедельный мониторинг за закрытием детских организаций в...
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|Расследования
|21.02.2018 14:35 (Обновлено: 21.02.2018 14:35)
Тюремный срок грозит 41-летнему жителю Михайловского района за незаконный оборот наркотиков. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, мужчину обвиняют в том, что осенью 2015 года рядом с хутором Веселый он собрал с кустов дикорастущей конопли “урожай” и высушил его. Позднее 426 грамм наркотического средства он задаром отдал двум землякам. При обыске стражи порядка изъяли у мужчины еще более 80 грамм растительного наркотика. Известно, что во время расследования уголовного дела свою вину хуторянин не признавал.
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|Общество
|21.02.2018 14:17
Девушки из волгоградского ретро-взвода регулировщиц сфотографировались с главнокомандующим войсками национальной гвардии России Виктором Золотовым сегодня у памятника чекистам, сообщает ИА "Высота 102". К культовому для всех сотрудников силовых структур мемориалу воинам 10-й дивизии войск НКВД бывший начальник службы безопасности президента приехал вместе с губернатором Волгоградской области, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Церемония прошла в сопровождении сотрудниц полиции в форме военных лет. Девушки из единственного в стране ретро-взвода регулировщиц неизменно оказываются в центре внимания во время различных патриотических мероприятий. Во время недавнего визита в Волгоград Владимира Путина они обратили на себя внимание президента и стали обладательницами группового...
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|Культура
|21.02.2018 14:01
История Рабоче-Крестьянской Красной Армии - с момента ее создания и до окончания Великой Отечественной войны – сегодня представлена на выставке «В сверкании штыков и орудийном громе», открывшейся в мемориально-историческом музее Волгограда. Каждый представленный здесь экспонат, - а это уникальные фотографии и документы, образцы обмундирования, вооружения и снаряжения, нагрудные знаки и награды из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва – это отдельная история не только зарождения отрядов Красной Гвардии для защиты завоеваний революции, которые создавались и в Царицыне, но и ее мощного становления. Револьверы, пистолеты выпуска 1872 и 1910 годов, карманные часы-награда бойцу РККА, участнику обороны Царицына за доблесть...
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|Расследования
|21.02.2018 13:04
Следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта одного из отделов районной администрации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. По данным следствия, в начале февраля 2018 года к подозреваемому обратился местный житель, который сообщил, что намеревается заняться реализацией цветов, при этом вести уличную торговлю. Сотрудник администрации разъяснил предпринимателю, что такой вид деятельности возможен только в специально отведенных для этого местах, в противном случае продавцу грозит...
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|Общество
|21.02.2018 12:58
В преддверии Дня Защитника Отечества «Молодая Гвардия Единой России» проведет всероссийскую поздравительную акцию «Для пацанов». Активисты соберут поздравления россиян для солдат, проходящих срочную и контрактную службу в рядах вооруженных сил РФ, сообщили ИА «Высота 102» в организации. 22 февраля в торговых центрах и на центральных улицах Москвы, Севастополя, Кемерова, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда – всего более чем в 40 регионах - будут установлены пункты сбора поздравлений для российских солдат. В местах проведения акции волонтеры раздадут специальные открытки, на которых каждый желающий сможет оставить свои поздравления и пожелания. В Волгограде пункты сбора поздравлений будут работать 22 февраля с 12:00 по...
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|Общество
|21.02.2018 12:38
Опасение за будущее города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили местные жители. Как рассказали они ИА «Высота 102», такое ощущение, что они живут в заброшенном и никому не нужном городе прямо на свалке. При том, что у многих жителей частного сектора заключены договоры на вывоз мусора. Но вот свалка, расположенная напротив дома по ул. Лизы Чайкиной 2/2, по словам жителей, потрясает своей жизнестойкостью. «Как будто глава города отстранился от жителей и все усилия направил только на создание территории около администрации, причем за деньги областного бюджета, а про тему мусора, благоустройства и остальное– просто забыл», - говорится...
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