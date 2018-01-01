Волгоградцы уже могут получить льготные ипотечные кредиты по новой программе господдержки









Сбербанк в Волгограде запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых и выдал первые кредиты на покупку жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, воспользоваться продуктом могут те волгоградские семьи, в которых родился второй или третий ребенок, начиная с января этого года.

Обладателями льготной ипотеки от Сбербанка уже стали семьи по всей России. Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение кредита клиенты теперь могут в том числе и онлайн — на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик». При этом приобрести жилую недвижимость можно на первичном рынке как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.

«Сбербанк постарался сделать предложение не только выгодным, но и удобным. Все большее количество семей получают возможность улучшить свои жилищные условия. Сейчас мы наблюдаем повышение качества совместной работы банка и партнеров-застройщиков при покупке жилья. Улучшилась скорость коммуникаций, повысилась безопасность и прозрачность для покупателей, в том числе и за счет внедрения сервиса «ДомКлик», - отметила заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Наталья Газарян.

Льготная ставка в размере 6% действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период. По условиям программы ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок.

Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. На остальной территории предельный объём ипотеки — до 3 млн рублей.





*Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. включительно родился второй или третий ребенок, гражданин РФ. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная 8 000 000 рублей (на покупку объектов, расположенных в Москве, Московской области, г. Санкт-Петербург, Ленинградской области), 3 000 000 рублей на покупку объектов в остальных регионах. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования – от 12 месяцев до 30 лет включительно. Первоначальный взнос – 20% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Страхование: обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, обязательное страхование жизни и здоровья заемщика/титульного созаемщика (страхование на срок не менее 12 месяцев с последующей ежегодной пролонгацией до окончания срока действия кредитного договора). При отказе заемщика от возобновления/расторжении договора страхования жизни годовая процентная ставка по кредиту будет увеличена до максимально в рамках Программы кредитования размера процентной ставки, а именно: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита+2 п.п. Процентные ставки: в течение 3 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением второго ребенка – 6%. В течение 5 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением третьего ребенка – 6%. По истечению срока действия льготной ставки – 9,5%. Для заемщиков, у которых после получения кредита со льготной ставкой в связи с рождением второго ребенка родился третий ребенок, возможно продление периода срока действия льготной ставки. Погашение кредита равными (аннуитетными) платежами в каждый период действия ставки. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Более подробная информация на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru, по телефону горячей линии 8-800-555-555-0 (короткий номер 900) или в офисах банка.





Справка. ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



