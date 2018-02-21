В Волгограде собрали молчаливых свидетелей истории "несокрушимой и легендарной"

История Рабоче-Крестьянской Красной Армии - с момента ее создания и до окончания Великой Отечественной войны – сегодня представлена на выставке «В сверкании штыков и орудийном громе», открывшейся в мемориально-историческом музее Волгограда. Каждый представленный здесь экспонат, - а это уникальные фотографии и документы, образцы обмундирования, вооружения и снаряжения, нагрудные знаки и награды из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва – это отдельная история не только зарождения отрядов Красной Гвардии для защиты завоеваний революции, которые создавались и в Царицыне, но и ее мощного становления.

Револьверы, пистолеты выпуска 1872 и 1910 годов, карманные часы-награда бойцу РККА, участнику обороны Царицына за доблесть в боях 1918 года Агапову, нагрудный знак «Герою революционного движения 1918-1919 гг», портсигар политкомиссара и наружная повязка красноармейца, которым тоже 100 лет… - все это – часть российской истории. Уникален ручной пулемет 1915 года. Как и плакаты, актуальность которых в те годы несомненна. «Товарищи, добровольное вступление в Красную Армию – важнейший и красивейший подвиг», «Каждая комсомолка должна овладеть боевой техникой», «Антанта готовит новый поход - смотри в оба», «За Красный Петроград – За красную Финляндию» - эта наглядная агитация передает дух того времени, когда оружие нельзя было выпускать из рук.

Форму бойцов Красной Армии, представленную в экспозиции, сегодня можно увидеть, пожалуй, только в кино и здесь, в музее. По словам старшего научного сотрудника музея-заповедника «Сталинградская битва» Евгения Литвиненко, мало кто знает о том, что в ее разработке принимали участие такие известные русские художники, как Васнецов и Кустодиев.

Не пройти мимо стенда, на котором - бронежилет-кираса саперно-штурмовых подразделений РККА, пистолет-пулемет системы Шпагина, зимний полетный шлем и парадный китель, которые принадлежали командарму Семену Константиновичу Тимошенко. Удивительна его судьба. Он был награжден тремя Георгиевскими крестами. В РККА служил с 1918 года, командовал взводом, эскадроном. В августе 1918 года участвовал в обороне Царицына, тут и познакомился со Сталиным. Был командиром кавалерийской бригады в корпусе Семена Буденного, а потом - кавалерийской дивизии 1-й Конной армии. Был пять раз ранен, но не покидал строя. За боевые подвиги в годы гражданской войны был награжден тремя орденами Красного Знамени и революционным оружием. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов, командовал Северо-Западным фронтом, войска которого осуществили прорыв «линии Маннергейма» и за который он получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1940-м году назначен на должность Народного комиссара обороны СССР с присвоением высшего воинского звания — маршал Советского Союза.