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Расследования
 21.02.2018 13:04

Сына бывшего сити-менеджера Волгограда уличили в денежно-цветочной взятке



Следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта одного из отделов районной администрации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. 
По данным следствия, в начале февраля 2018 года к подозреваемому обратился местный житель, который сообщил, что намеревается заняться реализацией цветов, при этом вести уличную торговлю. Сотрудник администрации разъяснил предпринимателю, что такой вид деятельности возможен только в специально отведенных для этого местах, в противном случае продавцу грозит административная ответственность. Но при этом чиновник оговорился, что за символическую плату он готов помочь в избежании проблем с законом и при необходимости оказывать свое покровительство. Размер взятки он оценил в 2 тысячи рублей за каждую нелегальную торговую точку, которые, не без его участия, будут располагаться  в наиболее выгодных местах – многолюдных центральных улицах района.
14 и 16 февраля текущего года коммерсант передал подозреваемому 14 тысяч рублей и несколько букетов цветов.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные отделением экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД России.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается. Между тем, по информации источника, задержанный является сыном бывшего сити-менеджера Волгограда - Владимира Собакаря. 

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Двоим организаторам "забастовки избирателей" Р.О. Зайцеву и А.А. Андреевой не удалось добиться отмены штрафов за проведение несанкционированной акции. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, коллегия по административным делам оставила без изменения постановления суда Центрального района, который оштрафовал молодых людей на 20 тысяч рублей каждого. Также остались в силе 10-тысячные штрафы троим участникам акции: С.Ш. Сабирову, Д.Т. Куракину и Д.В. Дубровину. Рассмотрение апелляций еще восьми участников пройдут в конце февраля и начале марта. Напомним, что 28 января во время несанкционированного мероприятия в центре Волгограда были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних.
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Общество 21.02.2018 17:35

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Выборы 21.02.2018 17:34

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Происшествия 21.02.2018 17:23

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Расследования 21.02.2018 16:04

Жительницу Котово приговорили к году исправительных работ и лишили родительских прав за истязание дочери-подростка. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял мировой судья. Выяснилось, что мать постоянно оскорбляла и била свою дочь. Так, в марте прошлого года женщина связала руки девочки и заклеила рот скотчем, а затем палкой била ее по рукам и ногам. Однажды она кинула в девочку нож, который попал ей в бедро. А за плохо вымытую посуду женщина сломала о голову дочери пластмассовую чашку. Об этом стало известно сотрудникам ПДН ОМВД России по Котовскому району во время беседы с...
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Расследования 21.02.2018 15:32

Частная ветеринарная клиника, размещенная в цокольном этаже одного из жилых домов на улице Советской в Волжском, будет закрыта. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня коллегия по гражданским делам подтвердила решение, принятое в отношении клиники городским судом Волжского в конце минувшего года.  Администрация города-спутника из-за жалоб жильцов дома подала иск к владелицам ветучреждения Светлане Топилиной и Дарье Филипповой с требованием закрыть клинику. Как показала проверка, в помещении находились как отделения для приема животных, так и продажи зоотоваров. Известно, что женщины являются хозяйками этого нежилого помещения. Суд первой инстанции указал на то, что разрешения на открытие клиники у...
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Экономика 21.02.2018 15:19

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Здравоохранение 21.02.2018 14:42

Диагноз грипп лабораторно подтвержден у 20 человек, которые не прививались от данного вируса, сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора. Ранее, напомним, сообщалось о 10 диагностированных случаях гриппа в регионе с начала текущего эпидемического сезона. В целом заболеваемость на территории Волгоградской области гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 39%, а в Волгограде - на 24%. С начала эпидсезона в структуре положительные находок на долю гриппа приходится 3,7% случаев, риновирусной инфекции 44% случаев, РС-вирусной 19% случаев, других вирусов суммарно 33% (парагрипп, бокавирусная, аденовирусная инфекция, метапневмовиурс). Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области осуществляется еженедельный мониторинг за закрытием детских организаций в...
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Расследования 21.02.2018 14:35 (Обновлено: 21.02.2018 14:35)

Тюремный срок грозит 41-летнему жителю Михайловского района за незаконный оборот наркотиков. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталия Куницкая, мужчину обвиняют в том, что осенью 2015 года рядом с хутором Веселый он собрал с кустов дикорастущей конопли “урожай” и высушил его. Позднее 426 грамм наркотического средства он задаром отдал двум землякам. При обыске стражи порядка изъяли у мужчины еще более 80 грамм растительного наркотика. Известно, что во время расследования уголовного дела свою вину хуторянин не признавал.
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Общество 21.02.2018 14:17

В Волгограде главком Росгвардии вслед за Путиным сфотографировался с девушками-регулировщицами Девушки из волгоградского ретро-взвода регулировщиц сфотографировались с главнокомандующим войсками национальной гвардии России Виктором Золотовым сегодня у памятника чекистам, сообщает ИА "Высота 102". К культовому для всех сотрудников силовых структур мемориалу воинам 10-й дивизии войск НКВД бывший начальник службы безопасности президента приехал вместе с губернатором Волгоградской области, чтобы поклониться памяти защитников Сталинграда. Церемония прошла в сопровождении сотрудниц полиции в форме военных лет. Девушки из единственного в стране ретро-взвода регулировщиц неизменно оказываются в центре внимания во время различных патриотических мероприятий. Во время недавнего визита в Волгоград Владимира Путина они обратили на себя внимание президента и стали обладательницами группового...
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Общество 21.02.2018 12:58

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Общество 21.02.2018 12:38

"Доска позора": Свалка под Волгоградом потрясает местных жителей своей жизнестойкостью Опасение за будущее города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили местные жители. Как рассказали они ИА «Высота 102», такое ощущение, что они живут в заброшенном и никому не нужном городе прямо на свалке. При том, что у многих жителей частного сектора заключены договоры на вывоз мусора. Но вот свалка, расположенная напротив дома по ул. Лизы Чайкиной 2/2, по словам жителей, потрясает своей жизнестойкостью. «Как будто глава города отстранился от жителей и все усилия направил только на создание территории около администрации, причем за деньги областного бюджета, а про тему мусора, благоустройства и остальное– просто забыл», - говорится...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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