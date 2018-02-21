







Следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта одного из отделов районной администрации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, в начале февраля 2018 года к подозреваемому обратился местный житель, который сообщил, что намеревается заняться реализацией цветов, при этом вести уличную торговлю. Сотрудник администрации разъяснил предпринимателю, что такой вид деятельности возможен только в специально отведенных для этого местах, в противном случае продавцу грозит административная ответственность. Но при этом чиновник оговорился, что за символическую плату он готов помочь в избежании проблем с законом и при необходимости оказывать свое покровительство. Размер взятки он оценил в 2 тысячи рублей за каждую нелегальную торговую точку, которые, не без его участия, будут располагаться в наиболее выгодных местах – многолюдных центральных улицах района.

14 и 16 февраля текущего года коммерсант передал подозреваемому 14 тысяч рублей и несколько букетов цветов.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные отделением экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается. Между тем, по информации источника, задержанный является сыном бывшего сити-менеджера Волгограда - Владимира Собакаря.



