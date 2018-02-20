Более сотни гастарбайтеров из Узбекистана и Китая лишились нелегальной работы под Волгоградом





Более ста работавших без разрешений граждан Узбекистана и Китая обнаружены во время совместного рейда сотрудников полиции и ФСБ в Иловлинском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Рейд проходил на сельхозугодьях в окрестностях хуторов Авилов и Красноярский. В ходе мероприятия были проверены более полутора сотен иностранных рабочих. Патентов, разрешающих заниматься трудовой деятельностью в России, не оказалось у 121 уроженца Узбекистана и шести жителей Китая. Также оказалось, что двое граждан Узбекистана въехали на территорию РФ незаконно. Их дела будут переданы в суд и в дальнейшем их ожидает выдворение за пределы РФ. На остальных составлены протоколы об административных правонарушениях. Понести ответственность придется и работодателям, нанявших рабочих без соответствующих документов. В их отношении возбуждено административное производство.



