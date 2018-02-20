



На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада в федеральном агентстве водных ресурсов объяснили отказ ПАО «РусГидро», которое предложило увеличить объемы пропуска воды в связи с чрезмерным заполнением водохранилищ на Волге и Каме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги заседания межведомственной комиссии, так, в феврале приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в 1,3-2,5 раза больше нормы. Суммарный приток прогнозируется в пределах 9,8-12,2 куб.км при норме 5,9 куб.км. Между тем, напомним, представители ПАО «РусГидро» предлагали повысить сбросы через нижневолжские гидроузлы до 9000 куб.м/с для увеличения свободной емкости каскада к началу половодья. В противном случае, говорилось в сообщении компании, весенний паводок может стать катастрофическим, в частности, для Волгоградской области. Однако, говорится в документах заедания комиссии, данное предложение не было поддержано в связи с фактической ледовой обстановкой и высокими уровнями воды на Нижней Волге. Кроме того, по сообщению представителей от Астраханской области сбросные расходы через Волгоградский гидроузел в размере 9000 куб.м/с приведут к разрушению берегоукрепительных и водооградительных валов населенных пунктов Астраханской области и возможному затоплению территорий. Также это может обернуться преждевременным залитием нерестилищ и возможным заморам рыбы, что отрицательно скажется на сельскохозяйственной и рыбопромыш-ленной отрасли региона. По решению Росводресурсов с сегодняшнего дня объемы средних сбросов на Волгоградском гидроузле составят 7300 кубических метров в секунду. Это меньше, чем хотелось бы ПАО «РусГидро». Дальнейшие решения будут приняты 1 марта на внеочередном заседании комиссии.



