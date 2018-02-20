Почетных граждан Волгограда узнают по восьмиконечной звезде

Сегодня депутаты Волгоградской гордумы утвердили положение о звании «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102», власти организуют интерактивное голосование на официальном сайте администрации за кандидатов, которое продлится месяц. Правда, итоги данного голосования носят рекомендательный характер, а последнее слово останется за членами комиссии, которые примут решение о ходатайстве перед думой о присвоении звания.

Кроме того, вводится нагрудный именной знак, который представляет собой восьмиконечную звезду, «образованную пучками расходящихся лучей», как подчеркивается в его описании, и круг из лавровых листьев, в центре которого – герб города. На оборотной стороне знака – фамилия, имя отчество Почетного гражданина, которому этот знак будет вручен.

Напомним, звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие Волгограда, способствовавших росту его авторитета а глазах российской и мировой общественности, поощрения личной деятельности, направленной на благополучие и процветание Волгограда.

Звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» было введено в 1970 году. Оно является высшей наградой города-героя Волгограда и присваивается гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам. Всего таких званий были удостоены 43 человека. Из них нашими современниками являются 14 человек.

Напомним, первыми были удостоены этого звания маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, участник первой мировой, гражданской войн, обороны Царицына Семен Михайлович Буденный, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Андрей Иванович Еременко, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза, командующий 13-й гвардейской стрелковой дивизией Александр Ильич Родимцев, командующий 62-й (8-й гвардейской) армией, сыгравшей большую роль в героической обороне Сталинграда, участвовавшей в битве за Днепр, в освобождении Правобережной Украины, в Берлинской операции Василий Иванович Чуйков. Среди награжденных также Алексей Семенович Чуянов, бывший с 1938 по 1946 год первым секретарем Сталинградского обкома партии, председателем Сталинградского городского комитета обороны и членом Военных Советов Сталинградского, Донского и Южного фронтов, командующий 64-й армией, оборонявшей во время Сталинградской битвы южные окраины города Михаил Степанович Шумилов.