



Волгоградская городская дума согласилась с требованиями антимонопольного органа о смягчении требований к владельцам киосков. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято сегодня на заседании городского представительного органа. Напомним, в ноябре прошлого года УФАС выдало депутатам предупреждение с требованием прекратить нарушения антимонопольного законодательства. Условия, которые были прописаны в порядке размещения нестационарных торговых объектов, по убеждению антимонопольного органа, чрезмерно жесткие и ущемляют права малого бизнеса. Так, исходя из названного порядка, предприниматели должны за свой счет благоустроить территорию, прилегающую к их объекту: замостить площадь, определенную организатором конкурса; установить малые архитектурные формы (количество также определяется органом местного самоуправления); провести озеленение, регулярно наводить порядок. При этом, если площадь самого ларька или павильона составляла от силы 40 квадратных метров, то площадь территории под благоустройство может быть в 10 и более раз.

Согласно принятым сегодня депутатами поправкам, площадь благоустраиваемой территории не может быть больше размера киоска, чем в три раза. Вместе с тем, как отмечено в новой редакции порядка размещения нестационарных объектов, данная норма не ограничивает коммерсантов, "желающих по своей инициативе произвести благоустройство на большей площади".

Принятыми поправками из документа исключен такой вид нестационарной торговли, как палатка. Такая торговля, как отмечено в пояснительной записке к проекту, как правило, ведется на городских праздниках и регламентируется особым порядком. Кроме того, данный вид нестационарной торговли, как отмечают разработчики проекта из комитета экономического развития мэрии, "не отвечает концептуальному архитектурно-художественному облику Волгограда".

Еще одно введенное новшество касается сезонной торговли. Отныне администрация города самостоятельно будет определять места для размещения бахчеввх развалов, тележек, вендинговых автоматов, елочных базаров - без оглядки на мнения предпринимателей.



