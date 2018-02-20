По итогам деятельности в 2017 году волгоградский «КАУСТИК» перечислил в консолидированный (региональный и местный) бюджет 890 млн рублей обязательных платежей, что на 6,9% больше, чем в 2016 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Также в минувшем году основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» на 15% увеличило сумму уплаченного налога на прибыль и на 6,8% - сумму налога на доходы физических лиц. Повысились на 23,5% по сравнению с 2016 годом перечисления во внебюджетные фонды – всего было направлено 837 млн рублей.

АО «КАУСТИК», на котором сегодня работают более 5,4 тыс. волгоградцев, регулярно входит в число лидеров регионального рейтинга крупнейших налогоплательщиков, который составляет комитет промышленности и торговли областной администрации. По результатам деятельности в 2017 году Российский союз промышленников и предпринимателей также признал «КАУСТИК» одним из лучших российских предприятий в сфере развития кадрового потенциала.



