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Экономика
 21.02.2018 09:53

В 2017 году АО «КАУСТИК» увеличило перечисления в бюджет Волгоградской области

По итогам деятельности в 2017 году волгоградский «КАУСТИК» перечислил в консолидированный (региональный и местный) бюджет 890 млн рублей обязательных платежей, что на 6,9% больше, чем в 2016 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия. 
Также в минувшем году основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» на 15% увеличило сумму уплаченного налога на прибыль и на 6,8% - сумму налога на доходы физических лиц. Повысились  на 23,5%  по сравнению с 2016 годом перечисления  во внебюджетные фонды – всего было направлено  837 млн рублей.
АО «КАУСТИК», на котором сегодня работают более 5,4 тыс. волгоградцев, регулярно входит в число лидеров регионального рейтинга крупнейших налогоплательщиков, который составляет комитет промышленности и торговли областной администрации. По результатам деятельности в 2017 году Российский союз промышленников и предпринимателей также признал «КАУСТИК» одним из лучших российских предприятий в сфере развития кадрового потенциала.

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Расследования 21.02.2018 13:04

Сына бывшего сити-менеджера Волгограда уличили в денежно-цветочной взятке Следственным отделом по Кировскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении консультанта одного из отделов районной администрации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.  По данным следствия, в начале февраля 2018 года к подозреваемому обратился местный житель, который сообщил, что намеревается заняться реализацией цветов, при этом вести уличную торговлю. Сотрудник администрации разъяснил предпринимателю, что такой вид деятельности возможен только в специально отведенных для этого местах, в противном случае продавцу грозит административная ответственности. Но при...
Прочитана: 706 раз
Общество 21.02.2018 12:58 (Обновлено: 21.02.2018 12:59)

В Волгограде собирают поздравления "для пацанов" В преддверии Дня Защитника Отечества «Молодая Гвардия Единой России» проведет всероссийскую поздравительную акцию «Для пацанов». Активисты соберут поздравления россиян для солдат, проходящих срочную и контрактную службу в рядах вооруженных сил РФ, сообщили ИА «Высота 102» в организации.  22 февраля в торговых центрах и на центральных улицах Москвы, Севастополя, Кемерова, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда – всего более чем в 40 регионах -  будут установлены пункты сбора поздравлений для российских солдат. В местах проведения акции волонтеры раздадут специальные открытки, на которых каждый желающий сможет оставить свои поздравления и пожелания. В Волгограде пункты сбора поздравлений будут работать 22 февраля с 12:00 по адресам: просп....
Прочитана: 349 раз
Общество 21.02.2018 12:38 (Обновлено: 21.02.2018 12:58)

"Доска позора": Свалка под Волгоградом потрясает местных жителей своей жизнестойкостью Опасение за будущее города Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили местные жители. Как рассказали они ИА «Высота 102», такое ощущение, что они живут в заброшенном и никому не нужном городе прямо на свалке. При том, что у многих жителей частного сектора заключены договоры на вывоз мусора. Но вот свалка, расположенная напротив дома по ул. Лизы Чайкиной 2/2, по словам жителей, потрясает своей жизнестойкостью. «Как будто глава города отстранился от жителей и все усилия направил только на создание территории около администрации, причем за деньги областного бюджета, а про тему мусора, благоустройства и остальное– просто забыл», - говорится...
Прочитана: 1748 раз
Происшествия 21.02.2018 12:13

Ребенок, который родился месяц назад, умер сегодня в поселке Южный Красноармейского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Биологическая смерть грудничка наступила по невыясненным пока причинам.
Прочитана: 889 раз
Политика 21.02.2018 11:45

Швейцарию в составе делегации Госдумы РФ посетили два спикера  региональных парламентов – председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов и председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию пресс-службы законодательного органа Ростовской области. Программа визита включала двусторонние встречи российских парламентариев с председателем нацсовета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом и руководителем федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом . Семисотов и Ищенко вместе с вице-президентом торгово-промышленной палаты России Фатеевым также пообщались с генеральным секретарем конференции кантональных правительств Швейцарской Конфедерации Сандрой Майсен, представителями швейцарских кантональных парламентов, деловых кругов и института федерализма при Фрибургском...
Прочитана: 1166 раз
Телеком 21.02.2018 11:38

Конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже принял 500 заявок Более 500 работ принято на VII международный конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с NOKIA, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Автором пятисотого материала «Первый детский технопарк в Пензе. Как «Кванториум» изменит сознание детей?» стала журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова. В своей статье она рассказывает о новом формате учреждения дополнительного образования – детском технопарке. Анна Балашова искренне считает, что материалы об инновациях в сферах IT и хай-тек помогают адаптировать людей к стремительно меняющемуся миру. «Журналисты всегда на передовой технологических изменений. По конкурсу журналистов, который компания проводит седьмой...
Прочитана: 310 раз
Общество 21.02.2018 11:37

Самолет с главкомом нацгвардии РФ Виктором Золотовым приземлился в Волгограде. Как стало известно ИА «Высота 102», встречал Виктора Золотова в аэропорту губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В плане  визита главкома в город-герой - посещение  Мамаева кургана, где он отдаст дань памяти погибшим защитникам Сталинграда. Также Виктор Золотов планирует посетить  музей-панораму «Сталинградская битва» и возложить  цветы к монументу воинам 10-й дивизии НКВД. Еще одним пунктом пребывания главкома в городе-герое станет  встреча с руководством и сотрудниками силовых структур, совещание с которыми пройдет в закрытом режиме с участием главы региона. 
Прочитана: 1087 раз
Происшествия 21.02.2018 11:26

Более сотни гастарбайтеров из Узбекистана и Китая лишились нелегальной работы под Волгоградом Более ста работавших без разрешений граждан Узбекистана и Китая обнаружены во время совместного рейда сотрудников полиции и ФСБ в Иловлинском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Рейд проходил на сельхозугодьях  в окрестностях хуторов Авилов и Красноярский. В ходе мероприятия были проверены более полутора сотен иностранных рабочих. Патентов, разрешающих заниматься трудовой деятельностью в России, не оказалось у 121 уроженца Узбекистана и шести жителей Китая. Также оказалось, что двое граждан Узбекистана въехали на территорию РФ незаконно. Их дела будут переданы в суд  и в дальнейшем их ожидает выдворение  за пределы РФ. На остальных  составлены протоколы об административных...
Прочитана: 610 раз
Общество 21.02.2018 11:23 (Обновлено: 21.02.2018 12:34)

Сегодня депутаты Волгоградской гордумы утвердили положение о звании «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102»,  власти организуют  интерактивное голосование на официальном сайте администрации за кандидатов, которое продлится месяц. Правда, итоги данного голосования носят рекомендательный характер, а последнее слово останется за членами комиссии, которые примут решение о ходатайстве перед думой о присвоении звания.   Кроме того, вводится нагрудный именной знак, который представляет собой...
Прочитана: 1566 раз
Экология 21.02.2018 11:22 (Обновлено: 21.02.2018 11:28)

В Астраханской области хотят спасти рыбу от раннего паводка в Волгоградской области На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада в федеральном агентстве водных ресурсов объяснили отказ  ПАО «РусГидро», которое предложило  увеличить объемы пропуска воды в связи с чрезмерным заполнением водохранилищ на Волге и Каме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги заседания межведомственной комиссии, так, в феврале приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в 1,3-2,5 раза больше нормы. Суммарный приток прогнозируется в пределах 9,8-12,2 куб.км при норме 5,9 куб.км. Между тем, напомним, представители ПАО «РусГидро» предлагали повысить сбросы через нижневолжские гидроузлы до 9000 куб.м/с для увеличения свободной емкости каскада к началу половодья. В...
Прочитана: 630 раз
Общество 21.02.2018 11:20

Волгоградская гордума облегчила "бремя" благоустройства владельцам киосков Волгоградская городская дума согласилась с требованиями антимонопольного органа о смягчении требований к владельцам киосков. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято сегодня на заседании городского представительного органа. Напомним, в ноябре прошлого года УФАС выдало депутатам предупреждение с требованием прекратить нарушения антимонопольного законодательства. Условия, которые были прописаны в порядке размещения нестационарных торговых объектов, по убеждению антимонопольного органа, чрезмерно жесткие и ущемляют права малого бизнеса. Так, исходя из названного порядка, предприниматели должны за свой счет благоустроить территорию, прилегающую к их объекту: замостить площадь, определенную организатором конкурса; установить малые архитектурные формы (количество также определяется органом местного самоуправления); провести озеленение, регулярно...
Прочитана: 3539 раз
Расследования 21.02.2018 10:23

К 4 годам колонии общего режима приговорил Центральный районный суд Даниила Щелчкова за мошенничество с элитной квартирой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, весной прошлого года 29-летний волгоградец обманом выманил у гражданина Сербии квартиру в центре Волгограда стоимостью около 14 миллионов рублей. Элитное жилье он якобы хотел приобрести для своей фирмы. Затем мошенник  уговорил представителя продавца  подписать договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры до фактической оплаты. При этом волгоградец пообещал, что перечислит  деньги на счет продавца, но так этого и не сделал. А квартиру тут же перепродал. Приговор суда в силу не вступил. ...
Прочитана: 1364 раз
Общество 21.02.2018 09:14

Главкома нацгвардии РФ ждут в Волгограде Визит Виктора Золотова, главкома войск нацгвардии РФ ожидается сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, запланирована встреча Виктора Золотова с руководством области. Также главком нацгвардии РФ посетит Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва», возложит цветы к памятнику воинам-чекистам. 
Прочитана: 1369 раз
Экономика 21.02.2018 07:53

С начала года они выросли почти на 1,5 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Министерство финансов РФ, на 1 февраля 2018 года долговые обязательства Волгоградской области составили почти 54,9 миллиарда рублей. На 1 января этого года данный показатель составлял около 53,4 миллиарда рублей. Напомним, в структуру госдолга входят госгарантии, ценные бумаги, коммерческие и бюджетные кредиты, а также долги муниципальных образований.  
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Аналитика 20.02.2018 20:16

Смотрите сегодня в программе: предполагаемый организатор крупного мошенничества в центре красоты и здоровья «Бьюти тайм» Наталья Глушкова сегодня отправлена в СИЗО. УК пытаются «кошмарить» нестрашными штрафами: мэрия Волгограда проводит инспекции неочищенных придомовых территорий. На ближайшие 100 лет: медный клон скульптуры «Апофеоза труда» занял место на здании железнодорожного вокзала Волгограда. Счастье  в кубе. При помощи врачей волгоградского перинатального центра №2  жительница Кировского района стала мамой тройняшек. «Война на холсте»: в Волгограде пополняется коллекция картин из разных регионов России. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в...
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ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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