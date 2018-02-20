Тракторист из Волгоградской области осужден за взятку сотруднику ДПС

К 1,5 годам колонии общего режима приговорил суд тракториста Андрея Лиходеева за попытку подкупа инспектора ДПС. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, осенью минувшего года сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов когда тот ехал на тракторе Т-40. Как оказалось, прав на управление спецтехникой у Андрея Лиходеева не было. Желая “замять” дело, тракторист предложил стражу порядка 12 тысяч рублей.

За это Еланский районный суд приговорил его к сроку в колонии и штрафу в размере 36 тысяч рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда оставила приговор без изменения.







